İŞKUR ile 759 Binden Fazla İşe Yerleştirme Gerçekleşti

İŞKUR ile 759 Binden Fazla İşe Yerleştirme Gerçekleşti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak-Haziran 2023 döneminde İŞKUR aracılığıyla toplam 759 bin 945 kişiyi işe yerleştirdiklerini açıkladı. Ayrıca, 1,6 milyondan fazla bireysel görüşme yapıldığını ve 1,2 milyona yakın açık iş tespit edildiğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ocak-Haziran aylarında toplam 759 bin 945 işe yerleştirmeye aracılık ettik" dedi.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR sayesinde başta kadınlar, gençler, engelliler gibi dezavantajlı gruplar olmak üzere, insanları işgücü piyasasına kazandırmaya yönelik politikaları başarıyla sürdürdüklerini belirterek, "Ocak-Haziran aylarında toplam 759 bin 945 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 1,6 milyondan fazla bireysel görüşme ve 471 bin 418 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 1,2 milyona yakın açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İşgücü piyasasının dinamiklerine ve tespit ettiğimiz ihtiyaçlara yönelik adımlarımız ile ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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