İŞKUR Gençlik Programı'na 483 Bin Başvuru Yapıldı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün itibarıyla İŞKUR Gençlik Programı'na 483 bin 331 başvuru yapıldığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlerimizden İŞKUR Gençlik'e yoğun ilgi. Gençliğin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız, üniversite okuyan evlatlarımızın isteğiyle kontenjanımızı 150 bine yükseltmişti. Bugün itibarıyla 483 bin 331 başvuru aldık. Gençlerimize teşekkür ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın sahibi gençlerimiz için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Programa ilişkin bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine kampüste veya üniversitede kısmi zamanlı çalışma imkanı sunarak hem iş tecrübesi hem de gelir desteği sağlıyor. Devlet üniversiteleriyle yapılan iş birlikleri kapsamında yürütülen program, gençlerin iş gücü piyasasına daha donanımlı şekilde katılmalarını amaçlıyor. Programa ilişkin detaylar genclik.iskur.gov.tr adresinde yer alıyor.