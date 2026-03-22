İŞKUR geçen yıl 13 bin kişiyi yurt dışında işle buluşturdu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025 yılında 13 bin 339 kişiyi yurt dışında istihdam etti. Geçtiğimiz yıl toplam 1 milyon 478 bin 405 kişiye istihdam sağlanırken, özel istihdam büroları da önemli bir rol oynamaktadır.

Türkiye İş Kurumu ( İşkur ), 2025'te 13 bin 339 kişinin yurt dışında istihdamına aracılık etti.

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücüne kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

Geçen yıl 1 milyon 464 bin 690'ı özel sektörde olmak üzere toplam 1 milyon 478 bin 405 kişinin istihdamına aracılık eden Kurum, vatandaşların yurt dışında iş sahibi olmalarına da katkı sağlıyor.

İŞKUR, bu kapsamda 2025'te 169'u kadın 13 bin 339 kişinin çeşitli ülkelerde istihdamını gerçekleştirdi.

2 milyon 435 bin açık iş için talepte bulunuldu

Kurum, geçen yıl 2 milyon 401 bin 766'sı özel sektör, 33 bin 434'ü kamudan olmak üzere toplam 2 milyon 435 bin 200 açık iş talebi aldı.

Açık iş talebi 2024'e göre 2025'te yüzde 5,1 düzeyinde geriledi.

İŞKUR'un izniyle özel istihdam büroları da yurt içi ve yurt dışında iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti ile işgücü piyasası, istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetlerde bulunabiliyor.

Kurumun izniyle faaliyet gösteren 829 özel istihdam bürosunca ise 2025'te yurt içi ve dışında toplam 47 bin 859 kişi işe yerleştirildi.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
