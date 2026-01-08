Bakan Işıkhan: 2025'te 1,4 milyon işe yerleştirmeye aracılık ettik

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumunun ( İşkur ), 2025 yılında 1 milyon 479 bin işe yerleştirmeye aracılık ettiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşkur aracılığıyla; iş gücü piyasamızın ihtiyaçlarını tespit ediyor, istihdam kapasitemizi güçlendiriyoruz. Ocak-aralık ayları arasında; 1 milyon 479 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik. 3,2 milyondan fazla bireysel görüşme ve 900 bine yakın iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 2 milyon 435 bin 200 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. 2026 yılında da başta kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlarımızın iş gücüne katılımını daha da kolaylaştıran adımlar atacağız. İşsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Unutma İŞKUR'da iş var" ifadelerini kullandı.