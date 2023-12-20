Eskişehir'de Meslek Liseli Gençler, İşin Erbapları Projesi ile Tecrübeli İsimlerle Buluştu

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) öncülüğünde hayata geçirilen 'İşin Erbapları Projesi' çerçevesinde meslek liseli gençler, alanında öncü ve başarılı isimlerle bir araya gelerek, tecrübelerinden yararlanma fırsatı buldu.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki-Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, öğretmenlerinin ve idarecilerinin büyük bir ilgiyle takip ettiği etkinliğin açılışında değerlendirmede bulunan Okul Müdürü İrem Çakır, Gıda Teknolojisi ile Yiyecek İçecek Hizmetleri alanlarında eğitim verdiklerini kaydetti.

"Size güvenimiz tam"

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, etkinlikte girişimciliği konuşmak ve değerlendirmek için gençlerle bir araya geldiklerini söyledi. Okulda eğitim alan gençlerin Türk gastronomi ve gıda sektörünün aranan isimleri haline geleceğine inandığını ifade eden Kesikbaş, "Buraya geldiğimizde gördük ki girişimciliğin en güzel örneğini okuldaki genç kardeşlerimiz veriyor. Geçtiğimiz yıl yüzlerce kişiye üretim yapıp ürünlerini satmışlar. Bu aslında başlı başına bir girişimcilik hikayesidir. Genç girişimciler yetişmesine ve sanayi-meslek lisesi iş birliği oluşturulmasına katkı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerde potansiyeli yüksek, gelecekte girişimcilik hikayesi yazabileceğiniz en güzel sektörlerden bir tanesini seçmişsiniz. Mutlaka bir hayal kurun ve o hayalinizin peşinden koşun. Ama o hayallerinizin ayakları da yere bassın ve yılmadan çalışın" diye konuştu.

Toplantıya katılan öğrencilere bir çağrıda bulunan Kesikbaş, "Burada bulunan en az 20 ya da 30 kardeşimden bir şey istiyoruz. En az 5 yıl sonra kuracağınız bir restoranda ya da kafede oturmak ve ürettiğiniz ürünleri tatmak istiyoruz. Sonrasında önce ulusal bir marka, ardından uluslararası bir marka oluşturabilecek potansiyel sahipsiniz. Neden aranızdan Eti'yi kuran bir Firuz Kanatlı, Pınar Süt'ün sahibi Selçuk Yaşar gibi isimler çıkmasın. Size güvenimiz tam başarılı olacak cesaretiniz var" dedi.

"Başarma azminizi kaybetmeyin"

Memur bir ailenin çocuğu olarak hem okuduğunu hem de çalıştığını anlatan Mamatoğlu Yemek Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Uğur Yalçın, profesyonel iş yaşamına devam ettiği sırada istifa ederek kendi işini kurduğunu belirti. Yalçın, "60 metrekarelik küçücük bir yerde restoran açtım. Bu hep hayali kurduğum gıda sektöre ilk girişim oldu. Oradan başlayan sürecimiz bugün Eskişehir'de günlük 20 bin kişiye yemek çıkaran, 240 çalışana ve 4 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan bir yapıya kavuştu. Asla ama asla hayallerini kuruduğum işten vaz geçmedim. Ne olursa olsun başarma azmi hep benimle oldu" dedi.

"Kadınların daha başarılı olabildiğini anladım"

Konuşmasında karşısında gençleri, özellikle de geleceğin iş kadınlarını görmekten son derece mutlu olduğunu ifade eden Kızılbük Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Berna Kızılbük, "16 yaşımda dağ başında, elektriği bile olmayan maden sahalarında çalışma hayatına atıldım. İş hayatında da hiçbir şeyden korkmamam gerektiğini de orada anladım. Ayrıca iş hayatında kadın erkek hiçbir ayrımın olmadığını ve özellikle de erkek egemen mesleklerde kadınlara çok daha güçlü, çok daha başarılı olabildiğini anladım. Şimdi ise yepyeni bir girişimcilik serüvenine başlayarak, hep hayalini kurduğum kendi markam olan bir güzellik merkezini hayata geçirdim. Yani anlatmak istediğim sakın iş hayatından ve kendi işinizi sahip olma fikrinden vaz geçmeyin" diye konuştu.

"Sevdiğiniz her gün o işe gitmek için can attığınız bir işte çalışmak sizi başarılı kılacaktır"

Kendisinin de bir meslek lisesi meslek mezunu olduğunu ve bunun kişisel gelişimine çok katkısı olduğuna değinen Erdoğanlar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve ESO Yönetim Kurulu Üyesi Güven Erdoğan, "Aktif bir iş hayatın içerideyim. Meslek liselinden mezun olmak bana çok şey katsa da esas önemli olanın işini iyi yapmak ve kendini geliştirmek olduğuna inanıyorum. Ayrıca üniversite mezunu olup sevmediğiniz bir işte çalışmaktansa üniversite mezunu olmadan sevdiğiniz, her gün o işe gitmek için can attığınız bir işte çalışmak sizi başarılı kılacaktır" diye konuştu.

"Her zaman yanındayız"

Tarım makinaları üreten bir aile şirketinden, kendi ulusal kahve markasını oluşturmak için bir girişimcilik peşine düştüğünü söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Melih Turan ise, "Ben kendi yolumu çizmek, hayallerimin peşinde olmak ve Türkiye'de çok fazla örneği olmayan bir şeyi başarmak arzusu ile hareket ediyorum. Mesela ülkemizde hızlı kahve tüketimine rağmen ben yavaş tüketim üzerine kurulu ve kaliteli kahve çekirdekleri ile hazırlanan bir marka oluşturmaya çabalıyorum. Yani ben kahve dükkanı değil kahve restoranı olma çabasındayım. Ayrıca bir hatırlatmada bulunmak isterim ki bizler 'Genç Girişimciler Kurulu' olarak sizlerin her zaman yanındayız" dedi.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki-Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan etkinliğe ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Erdoğanlar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve ESO Yönetim Kurulu Üyesi Güven Erdoğan, Kızılbük Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Berna Kızılbük, Mamatoğlu Yemek Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Uğur Yalçın, TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Melih Turan, ESO Danışmanı Bekir Şahin Tütüncü katıldı. - ESKİŞEHİR