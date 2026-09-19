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Işıkhan, Gaziler Günü'nde SGK düzenlemeleriyle gazilere desteği sürdürecek

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Işıkhan, Gaziler Günü'nde SGK düzenlemeleriyle gazilere desteği sürdürecek
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilere minnettar olduklarını belirterek SGK düzenlemeleriyle gazilerin yanında olmayı sürdüreceklerini açıkladı. Işıkhan, gazilerin ve ailelerinin Gaziler Günü'nü tebrik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla hayata geçirdiğimiz düzenlemelerimizle kahraman Gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletin güvenliği ve istiklali için canını ortaya koyan gazilere minnettar olduklarını ifade ederek, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla hayata geçirilen düzenlemelerle gazilerin yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti. Bakanlığı aracılığıyla gazilere verilen hakları da paylaşan Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin güvenliği ve istiklali için canını ortaya koyan Gazilerimize her zaman minnettarız. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla hayata geçirdiğimiz düzenlemelerimizle kahraman Gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin 19 Eylül Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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