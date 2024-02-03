Üye Girişi
Haberler

İSDEMİR, Çorum'da Güneş Enerji Santrali Kuracak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (İSDEMİR), Hatay tesisinin elektrik ihtiyacını karşılamak için Çorum'da 130 MW Güneş Enerji Santrali kuracak.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (İSDEMİR) tarafından Çorum'da Güneş Enerji Santrali (GES) kurulacak.

İsdemir, Hatay tesisinin elektrik ihtiyacını karşılamak için 4,5 milyar lira yatırımla Çorum'da 130 MW Güneş Enerji Santrali kuracak.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Çorum merkez ilçeye bağlı, Dereköy köyü sınırlarında 194 hektarlık alanda öztüketim amacıyla kurmayı planladığı güneş enerji santralinde mücbir sebepler nedeniyle yer değişikliği yapacak. Şirket, 130 MW kurulu gücünde İsdemir Çorum Alaca Güneş Enerji Santrali'ni (GES) Çorum ili, Alaca ilçesi, Perçem köyü sınırları içinde kurmayı planlıyor. Projenin değeri 4,5 milyar lira olarak hesaplanıyor.

Proje kapsamında 550 Wp gücünde 310 bin 905 adet panel kurulacak. Santralde yılda 280 milyon Kwh'den fazla elektrik üretilmesi öngörülüyor. Üretilecek olan elektrik İskenderun Demir ve Çelik A.Ş'ye ait Hatay tesisinin tüketimini karşılamak amacı ile kullanılacağı öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İsdemir Güneş Çorum Enerji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ANTALYASPOR – FENERBAHÇE CANLI: Antalyaspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor Fenerbahçe canlı yayın linki! Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? ANTALYASPOR - FENERBAHÇE KADROSU: Antalyaspor - Fenerbahçe kadrosu ilk 11 belli oldu mu? Newcastle - Luton Town maçı hangi kanalda, saat kaçta? Newcastle - Luton Town maçı nereden izlenir? Brighton - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Brighton - Crystal Palace maçı nereden izlenir? Şanslı Logan konusu nedir? Şanslı Logan filminin oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var? HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: Hatay deprem konutları kura çekimi sonuçları nereden bakılır, öğrenilir? HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI: TOKİ Hatay Deprem konutları kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? 3 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Hull City - Millwall maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - Millwall maçı nereden izlenir? Kocaeli'nde yangın mı var? Kocaeli yangınında son durum nedir, nerede oldu? SON DAKİKA KOCAELİ YANGINI! BAŞAKŞEHİR – İSTANBULSPOR CANLI: Başakşehir – İstanbulspor maçı nereden, nasıl izlenir? Başakşehir İstanbulspor canlı yayın linki! KOCAELİSPOR – ADANASPOR CANLI: Kocaelispor – Adanaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kocaelispor Adanaspor canlı yayın linki! Başakşehir - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Kocaelispor - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kocaelispor - Adanaspor maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title