İş insanları Sakarya'daki 'Satın Alma Zirvesi'nde buluştu

Sakarya'da düzenlenen "Satın Alma Zirvesi", iş insanlarını bir araya getirdi.

Ekonomi Ticaret Derneği (ETD) Sakarya Şubesi ev sahipliğinde Serdivan ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen zirveye, İstanbul ve Trakya şubelerinden de 80 firma katıldı.

Firmaların stant kurduğu etkinlikte, iş insanları ikili görüşmeler yaptı, ekonomideki gelişmeler ele alındı.

Programın açılışında konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, ticarette de en önemli şeyin istikrar olduğunu belirterek, Türkiye'deki istikranın ekonomiye ve ticarete de yansıdığını, bu alandaki kişilerin de bundan olumlu pay aldığını söyledi.

Erdoğan, Kovid-19 salgınıyla hem dünyada hem de Türkiye'de ekonomi noktasında daralma olduğunu dile getirerek, "Dünyada kartlar yeniden karılıyor, ekonominin kodları da yeniden yazılıyor. Siz de bu zorluktan kendinize düşen payı aldınız. Bu anlamda derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının, odaların, meslek örgütlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu manada bu organizasyonun çok önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla Türkiye'nin artık sadece üreten, kendine yeten ülke olmadığını dile getirerek, kendi bölgesinde değil, dünyada oyun kurucu olduğunu, dünyayı şekillendirdiğini, yönlendirdiğini kaydetti.

Alemdar, insanların, önlerini açacak ve vizyon, hedef gösterecek lidere ihtiyacı olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu vizyonu ortaya koydu. Bu vizyonla gittiğimiz her yerde ülkemizin ürettiklerini, pazar payını görmekten mutlu oluyoruz." dedi.

"İş hayatının dinamikleri baş döndürücü hızla değişiyor"

ETD Sakarya Şube Başkanı Reşit Şamil Dedeoğlu ise iş ve ticaret hayatının formları ve dinamiklerinin, baş döndürücü hızla değişip dönüştüğünü kaydetti.

Hem dünya hem Türkiye hem de Sakarya ölçeğinde birbirine bağımlı fakat birbirinden bağımsız sistemlerin mevcut olduğunu anlatan Dedeoğlu, şöyle devam etti:

"Her girişimci yaptığı hizmeti veya ürettiği ürünü sergileyebilecek, sunabilecek pratik mecra bulmak üzere çabalıyor. Satın Alma Zirvesi'nin temel esası, bir yandan kadim ahi kültürümüze yaslanırken diğer yandan güncel ve yenilikçi anlayışla harmanlanıyor. Dünyada da ülkemizde de ticaretin sert ve vahşi rekabet olarak algılandığı, büyük balığın küçük balığı yemesinin doğal karşılandığı menfi örneklere sıklıkla rastlıyoruz. Satın Alma Zirvesi, bu anlayışa karşı alternatif olması amacıyla organize edildi. Unutmayalım ki değer üretmeyen kar, uzun vadede bir kazanç değildir, olsa olsa ertelenmiş zarardır."

ETD Genel Başkanı Ömer Fatih Karayel, Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik'in de konuşma yaptığı zirve, bugün sona erecek.