İş insanı Hayati Üstün'ün hayatını anlatan "Hayati" belgeseli izleyiciyle buluştu

İş insanı Hayati Üstün'ün hayatı, Zıvana Film tarafından belgeselleştirildi.

"Hayati" adlı belgesel, Üstün'ün geride bıraktığı manevi mirası, hem ailesinin hem de dostlarının ve yol arkadaşlarının tanıklıklarıyla ele alarak anlatıyor.

Üstün'ün vefatının 29. yıl dönümüne özel hazırlanan belgesel, ilk kez Atlas 1948 Sineması'nda izleyicilerle buluştu.

Gösterim öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan belgeselin yapımcısı Hasan Basri Üstün, Hayati Üstün'ün her zaman "Allah bana bir kabiliyet vermiş. Ben de bu kabiliyet doğrultusunda Türkiye'de istihdam sağlamak üzere kendimde bir sorumluluk hissediyorum." dediğini aktararak, "Bu bağlamda kendini Allah rızasına kitlemiş bir insan. Bu kabiliyetinin de en iyisini yapmaya çalışarak bir ömür geçirmiş." dedi.

"Belgeseldeki amacımız Hayati Üstün'ü insanlara bir kılavuz olarak göstermek"

Hasan Basri Üstün, Hayati Üstün'ün 38 yaşındayken 1997'de uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, "Dokunmadığı dost, dernek, vakıf, arkadaş kalmamış. İş arkadaşlarıyla çok kaliteli ortaklıklar kurmuş. Türkiye'de 38 yaşındayken şehit olduğu zaman 1500, 2 bine yakın aileye istihdam sağlamış. Bu belgeseldeki amacımız da Hayati Üstün'ü insanlara bir kılavuz olarak göstermek." diye konuştu.

Belgeselin Hayati Üstün'ün dostlarının anlattığı hikayelerden oluştuğu bilgisini veren Hasan Basri Üstün, "Bizim yola çıkış noktamız da bu dostların yeni nesillere mesajları. Bizim niyetimiz, yeni nesillerin içerisinde bu belgeselin ışığında nice Hayati Üstünlerin, Bahattin Yıldızların, Akif Emrelerin ve Yahya Sinvar'ların yeşererek, filizlenmesi." ifadelerini kullandı.

"Toplumun önüne rol model olarak konulması açısından Hayati Üstün çok önemli bir figür"

Yönetmen Safa Murat da Hayati Üstün'ün hayat hikayesinin anlatılması gerektiğini düşünerek, böyle bir belgesel çalışmasına imza attıklarını söyledi.

Yaklaşık bir buçuk ayda belgeselin çekimlerinin gerçekleştirildiğini belirten Murat, "Kendisinin ailesine, arkadaşlarına, yakınlarının hepsine ulaşmaya çalıştık. Onlarla röportajlar yaptık. Daha sonra bunları iç içe dokuyarak kurguladık. Bu süreç aslında zordu. Çünkü Hayati Üstün'ün vefatının ardından 29 sene geçmiş. Bu kadar zaman geçmesi sebebiyle artık hikayeler de bir nebze unutulmaya başlanıyor. Bu yüzden böyle insanları unutmamak adına, bu tür belgesellere ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Belgeselin destekçilerinden Akyapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçel ise yapımın gecikmiş bir proje olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Hayati Üstün, 29 yıl önce vefat etti. Bu kadar yıl sonra belgeseli yapmak nasip oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Ben şahsen Üstün'ün yanında yetişmiş bir inşaat mühendisi olarak, belgesel benim için çok kıymetli bir proje ve toplumun önüne rol model olarak konulması açısından Hayati Üstün de çok önemli bir figür. Böyle bir ismin özellikle gençlere, insanlarımıza sunulması önemli. Belgeselin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum."

Hayati Üstün Camii İmamı Ömer Bayoğlu'nun gerçekleştirdiği Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa, iş, kültür ve sivil toplum dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Programda ayrıca Sosyal Ekonomik ve Kültürel araştırmalar Merkezi Yönetim Kurulu (SEKAM) Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Can ve Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akça konuşma yaptı.

"Hayati" belgeselinin destekçileri arasında İGİAD, Araştırma ve Kültür Vakfı, İnsan Vakfı, İnsan ve Medeniyet Hareketi ve Akyuva Vakfının arasında olduğu sivil toplum kuruluşları yer alıyor.