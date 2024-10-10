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İş insanı Arif Develi son yolculuğuna uğurlandı

İş insanı Arif Develi son yolculuğuna uğurlandı
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Develi restoranlarının kurucusu iş insanı Arif Develi'nin (80) cenazesi, İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Develi restoranlarının kurucusu iş insanı Arif Develi'nin (80) cenazesi, İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Önceki gün vefat eden iş insanı Arif Develi için İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde taziyeleri Develi Restoran Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Develi kabul etti.

Törene Ankara Valisi Vasip Şahin, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AK Parti Erzurum milletvekili Selami Altınok, Sanatçı Orhan Gencebay ve çok sayıda kişi katıldı.

Merhum Arif Develi'nin cenazesi, törenin ardından Edirnekapı Şehitliği'nde defnedildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi

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