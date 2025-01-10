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İş gücü ve istihdamda kayda değer artış

İş gücü ve istihdamda kayda değer artış
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı itibariyle Türkiye'de iş gücünün 925 bin kişi artarak yüzde 54,2 seviyesine ulaştığını ve istihdamın 32 milyon 748 bin kişiye yükseldiğini açıkladı. İşsizlik oranı ise son 19 aydır tek hanelerde seyrediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2024 yılı Kasım ayı itibariyle iş gücümüz son bir yılda 925 bin kişilik bir artış göstererek yüzde 54,2 seviyesine ulaştı. İstihdamımız aynı dönemde 986 bin kişilik bir artış kaydederek 32 milyon 748 bin kişiye yükseldi" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, DEİK İş Konseyleri 2024 Olağan Mali Genel Kurulları Ticari Diplomasi Ödül Töreni'ne katıldı. Programda konuşan Bakan Işıkhan, 2024 yılı istihdam verilerine ilişkin bilgi verdi. Işıkhan, "Son dönemde istihdam ve iş gücüne katılımdaki yükseliş dalgası, 2024 yılı boyunca ivmesini kaybetmeden devam etti. AK Parti hükümetlerinin istikrar ve büyüme politikaları sayesinde ülkemiz sadece ekonomik verilerde değil, aynı zamanda sosyal adalet ve refah noktasında da önemli kazanımlar elde etti" dedi.

"İstihdamımız 32 milyon 748 kişiye yükseldi"

İşsizlik rakamlarının son 19 aydır tek hanelerde olduğunu belirten Bakan Işıkhan, "2024 yılı Kasım ayı itibariyle iş gücümüz son bir yılda 925 bin kişilik bir artış göstererek yüzde 54,2 seviyesine ulaştı. İstihdamımız aynı dönemde 986 bin kişilik bir artış kaydederek 32 milyon 748 bin kişiye yükseldi" diye konuştu.

"İşsizlik oranımız 8,6 seviyesinde, 19 aydır tek hanelerde"

İşsizlik oranındaki düşüşe de dikkat çeken Işıkhan, "En önemli göstergelerden biri olan işsizlik oranımız 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik rakamları son 19 aydır tek hanelerde seyretmeye devam ediyor. Bu veriler Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerimizle bire bir uyum içerisindedir. Türkiye Yüzyılı doğrultusunda her bir vatandaşımızın emeğine değer katacak politikaları hayata geçirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. İşgücüne katılımın artması, işsizliğin tek hanelerde seyretmesi, gençlerimizin, kadınlarımızın ve dezavantajlı grupların istihdama kazandırılması öncelikli hedefimizdir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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