İş gücü istatistikleri

Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 oldu - Genç işsizlik oranı, 0,5 puan azalışla yüzde 15,3 olarak gerçekleşti

Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 96 bin azalarak 2 milyon 873 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı da 0,3 puan azalışla yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,1 puan arttı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 10,7 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 15,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda yüzde 20,4 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Buna göre 2024-2026 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
20249,28,68,88,68,49,198,58,58,78,48,6
20258,58,288,68,48,68,18,58,68,58,67,8
20268,18,48,1

(Sürecek)

Kaynak: AA / Mert Davut
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı

Şoför seyir halinde bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
Berlin'de sıra dışı sergi! Musk ve Zuckerberg kafalı robot köpekler gündemde

Tüyler ürperten görüntü! Binaya girenler dondu kaldı
Tarihi geceye damga vuran görüntü

Tarihi geceye damga vuran görüntü
Caminin duvarından çıkan 300 parçalık sır! Ankara'da özel ekipler inceliyor

Caminin duvarından çıkan 300 parçalık sır! Özel ekipler inceliyor
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı

Şoför seyir halinde bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
'El Jardinero' 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı

100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
TOKİ İstanbul kurasında '7 haneli numara' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi

"7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi