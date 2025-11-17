İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor?

Özel sektörde iş arayan bir genç kız, gittiği iş görüşmesinde kendisine teklif edilen maaşı eleştirerek yaşadığı durumu gündeme taşıdı. Genç kız, ilk üç ay maaşın bir kısmının İŞKUR tarafından karşılanacağının söylendiğini ancak bunun bile asgari ücret seviyesinde olduğunu ifade etti.

"BU PARAYLA KİM GEÇİNEBİLİYOR?"

Teklif edilen ücretin geçim şartlarıyla uyuşmadığını belirten kişi "Asgari ücret veriyoruz diyorlar. Ama ilk 3 ay İŞKUR verecekmiş, o da tam vermiyormuş. 14-15 bin TL ile kim geçinebilir ya? Benim kiram 25 bin TL" ifadelerine yer verdi.

"SONRA GENÇLER İŞ BEĞENMİYOR DİYORLAR"

Genç kız, düşük maaş tekliflerinin ardından gençlerin iş beğenmediği yönündeki eleştirilerin haksız olduğunu da vurgulayarak, "Sonra gençler iş beğenmiyor diyorlar" dedi.