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İTO Başkanı Avdagiç: Silah ve bomba seslerini değil, üretim çarklarının sedasını işiteceğiz

İTO Başkanı Avdagiç: Silah ve bomba seslerini değil, üretim çarklarının sedasını işiteceğiz
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan teklifin yasalaşmasına ilişkin olarak, "Bundan sonra ülkemizde silah ve bomba seslerini değil, üretim çarklarının sedasını çok daha güçlü işiteceğimize inancımız tamdır" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan teklifin yasalaşmasına ilişkin olarak, "Bundan sonra ülkemizde silah ve bomba seslerini değil, üretim çarklarının sedasını çok daha güçlü işiteceğimize inancımız tamdır" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, siyasi partilerin geniş mutabakatıyla TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını kaydetti.

Avdagiç, terör örgütünün silah bırakıp kendini feshettiğini ilan etmesiyle başlayan sürece, milli iradenin temsilcisi TBMM'nin son noktayı koyduğunu ve Türkiye için yeni bir dönemin kapılarını aralandığını kaydetti.

"Eli kana bulaşmışların kapsam dışı bırakılmasını çok önemsiyoruz"

İş dünyası olarak, uzun ve hassas bir sürecin sonunda oluşan mutabakatla gerçekleşen, milli birliğimizi güçlendirecek, ekonomik kalkınmamızı olumlu yönde etkileyecek yasanın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni eden Avdagiç, "Bu yasada hiçbir af sözcüğünün yer almamasını, eli kana bulaşmışların kapsam dışı bırakılmasını çok önemsiyoruz. Şehitlerimizin aziz hatıralarını kalbimizde yaşatacak, onların ve kahraman gazilerimizin milletimiz ve ülkemiz için yaptıkları büyük fedakarlığı her daim minnetle hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye bu cendereden 'devletinin aklı, milletinin vicdanıyla' çıkmıştır"

Avdagiç, şunları söyledi: "İnanıyoruz ki, 40 yılı aşkın süredir terör çıkmazına hapsedilmek istenen Türkiye bu cendereden "devletinin aklı, milletinin vicdanıyla" çıkmıştır. Kalkınmasına vurulmak istenen terör zincirini kırmıştır.

Hem ülkemiz için hem umudunu bu ülkeye bağlayan coğrafyamız için barış ve huzurun teminatı olmuştur. Bundan sonra ülkemizde silah ve bomba seslerini değil, üretim çarklarının sedasını çok daha güçlü işiteceğimize inancımız tamdır. Bu sürecin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin gayretleriyle, siyasi partilerin büyük desteğiyle TBMM'de yasalaşmasını çok değerli buluyoruz. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere, iş dünyası olarak teşekkür ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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