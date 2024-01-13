İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali'nin Babası Aziz Bali Toprağa Verildi

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali'nin vefat eden babası Aziz Bali'nin cenazesi, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da hayatını kaybeden 93 yaşındaki Aziz Bali'nin cenazesi, memleketi İslahiye'ye getirildi.

Aziz Bali'nin cenazesi, Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İslahiye Mezarlığı'ndaki aile mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Adnan Bali ve ailesi ile yakınlarının yanı sıra İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve vatandaşlar katıldı.