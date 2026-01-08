Haberler

İş Bankası'nın 'Anında Taşıt Kredisi' ikinci el araçlar için de geçerli hale geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İş Bankası, Anında Taşıt Kredisi'nin kapsamını genişleterek ikinci el araç alımlarında da kullanılabilir hale getirdi. Müşteriler, sıfır ve ikinci el araçlar için İşCep üzerinden kredi başvurusu yapabiliyor.

İş Bankası, Anında Taşıt Kredisi'nin kapsamını genişletti. Bankanın taşıt kredisi ürünü, ikinci el araçlar için de geçerli hale geldi.

Türkiye İş Bankası, Anında Taşıt Kredisi'nin kapsamını genişleterek ikinci el araç alımlarında da kullanılabilir hale getirdi. Yapılan açıklamaya göre, bankanın bireysel müşterileri, sıfır kilometre ve ikinci el araç alımlarında mobil bankacılık uygulaması İşCep üzerinden taşıt kredisi başvurusu yapabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Bomba etkisi yaratan iddia: 3 büyükşehir el değiştirebilir
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

Fırtına önüne geleni savurdu, lüks tekneler böyle alabora oldu
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor

Elendiği maçtan sonra yine dilinde Türk futbolu vardı
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak

Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Bomba etkisi yaratan iddia: 3 büyükşehir el değiştirebilir
Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor