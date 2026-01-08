İş Bankası'nın 'Anında Taşıt Kredisi' ikinci el araçlar için de geçerli hale geldi

İş Bankası, Anında Taşıt Kredisi'nin kapsamını genişletti. Bankanın taşıt kredisi ürünü, ikinci el araçlar için de geçerli hale geldi.

Türkiye İş Bankası, Anında Taşıt Kredisi'nin kapsamını genişleterek ikinci el araç alımlarında da kullanılabilir hale getirdi. Yapılan açıklamaya göre, bankanın bireysel müşterileri, sıfır kilometre ve ikinci el araç alımlarında mobil bankacılık uygulaması İşCep üzerinden taşıt kredisi başvurusu yapabiliyor. - İSTANBUL