İş Bankası Girişimcilik Destek Programlarını Sürdürüyor

İş Bankası'nın girişimcilere desteği sürüyor

İSTANBUL - Türkiye İş Bankası'nın ana destekçiliğinde yürütülen Workup'ın 12'nci, Workup Agri'nin 3'üncü dönemi tamamlandı.Workup'lı girişimlerin 66'sı, farklı yatırımcılardan yaklaşık 35 milyon dolar yatırım aldı. İş Bankası ve grup şirketleri, programa dahil olan girişimlerden 70'i ile iş birliği yaptı.

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçiliğinde 7 yıldır kesintisiz yürütülen Workup Girişimcilik Programı'nın 12. döneminden 6 ve Workup Agri'nin 3. döneminden 3 girişim mezun oldu. İş Kuleleri Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, iş dünyası ve girişimcilik ekosisteminin önde gelen temsilcileri, melek yatırımcılar, girişim sermayesi şirketleri ile hızlandırma ve kuluçka programlarının yöneticilerinin yanı sıra İş Bankası ve iştiraklerinin yöneticileri katıldı. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Dijital dönüşümde, yeşil dönüşümde, toplam faktör verimliliği artışında ve ekonomik kalkınmada anahtarın girişimcilerin elinde, zihninde, hayallerinde olduğuna inanıyoruz" dedi.

Bireylerin enerji tüketimlerini daha çevreci hale getirmelerine yönelik çözümler sunan Greenzy ile yapılan iş birliğiyle "karbon nötr" olarak gerçekleştirilen etkinlikte; sarf edilen enerji, kullanılan malzemeler ve katılımcıların ulaşım ve cep telefonu kullanımı uçtan uca hesaplanarak karbon salımı nötrlendi. Demo Day'de aynı zamanda iş birliği kapsamında hayata geçirilen, elektronik cihaz kullanımı kaynaklı enerji tüketimlerinin nötrlendiği yeni uygulama İşCep kullanıcılarının kullanımına sunuldu.

"Workup mezunu 141 girişimin yüzde 50'siyle iş birliği yaptık"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 100 yıl önce esasında bir girişim olarak kurulan Türkiye İş Bankası'nın ikinci yüzyılının ilk etkinliğinin girişimcilik üzerine olmasını son derece anlamlı ve kıymetli bulduğunu vurguladı. Girişimcilik dünyasına verdiklerin desteğin iş yapış felsefelerinin önemli bir parçasını oluşturduğunu söyleyen Aran, "Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın önemli bir bileşeni olarak gördüğümüz girişimlerimizi, girişim programlarımızı, üniversitelerle iş birliklerini, ekosistemin tüm paydaşlarını çok önemsiyoruz. Dijital dönüşümde, yeşil dönüşümde, toplam faktör verimliliği artışında ve ekonomik kalkınmada anahtarın girişimcilerin elinde, zihninde, hayallerinde olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle sadece girişimcilerimize inanmakla kalmıyor, birlikte neleri başarabileceğimize bakıyor ve onlarla güç birliği yapıyoruz" diye konuştu.

Hakan Aran, mezun olan 6 Workup ve 3 Workup Agri girişimleriyle beraber yürüttükleri girişimcilik programında toplam 141 mezuna ulaştıklarını, mezun girişimlerin yüzde 50'siyle iş birliği yaptıklarını, etkinliğin karbon nötr olmasını sağlayan Greenzy iş birliğinin de bunun bir örneği olduğunu belirtti.

85 girişime 23 milyon dolarlık yatırım

Girişimcilik alanında üniversitelerle yapılan iş birlikleriyle bilimin sektörlere, iş hayatına uygulanmasında girişimcilerin bir katalizör görevi göreceğinin altını çizen Aran, "Ülkemizde bu sayede girişimlerin ürünlerini kullanan geleneksel iş kollarında yaratılacak olan verimlilik artışıyla beraber bir ekonomik büyüme, ekonomik kalkınma hikayesi de yazıyor olacağız. Amacımız kesinlikle standart bir ekonomik büyüme değil; toplumsal cinsiyet eşitliğini de kadınların güçlenmesini de gelir dağılımı eşitliğini de içerisinde barındıran hem ekonomik hem sosyal kalkınmayla beraber bunu başarmak. O yüzden girişimlerimizi sadece sanayiyle, toplam faktör verimliği artışıyla değil, sosyal etki girişimciliğiyle beraber bir arada değerlendiriyoruz" dedi.

Aran, bu sene hayata geçirdikleri projelere Hollanda'da kurdukları TİBAŞ Ventures'ın da eklenmesiyle farklı yatırım tezlerine sahip 4 fonla hem ülkemizdeki hem de globaldeki Türk girişimcileri destekleyebilecek bir altyapıya sahip olduklarını, yatırım fonları üzerinden bugüne kadar toplam 85 girişime 23 milyon dolar yatırım yaptıklarını vurguladı.

İş Bankası girişimcilik ekosistemine desteğini artırarak sürdürüyor

Girişim hızlandırma programları, yatırım fonları, girişimcilik şubeleri, TÜBİTAK BİGG uygulayıcı kuruluşu olma ve İş Kule Workup Alanı ile girişimcilik ekosistemine ve girişimlere 360 derece destek sunan Banka, ekosistemdeki öncü rolünü sürdürüyor.

Girişimcilik Şubeleri üzerinden dünyanın ilk ücretsiz bulut kullanım hakkını sunan şirket kredi kartını startuplarla buluşturan Banka, İşCep kullanıcısı startuplara özel geliştirdiği "Startup Mode" ile mobil bankacılık uygulamasında girişimcilere özelleştirilmiş bir arayüz de sunmaya başladı.

Workup mezunu 66 girişime yatırımcılardan 35 milyon dolarlık fon

Workup ve Workup çatısı altındaki programlar kapsamında girişimlerin gelişim süreci yakından takip ediliyor. Girişimlerin ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş destek sunulurken, uygun yatırımcı stratejilerinin belirlenmesine yardım ediliyor. Programlara seçilen girişimciler, İş Kule Workup alanında çalışma fırsatı, bulut kredileri, teknolojik destek paketleri gibi pek çok imkana sahip oluyor.

Bugüne kadar 17 bine yakın başvuru alan programa kabul edilen girişim sayısı 189'a, mezun sayısı 141'e ulaştı. Workup mezunu girişimlerin 66'sı, farklı yatırımcılardan yaklaşık 35 milyon dolar fon sağladı.

İş Bankası ve grup şirketleri, programa dahil olan girişimlerden 70'i ile iş birliği yaptı, ürün ve hizmet satın aldı veya girişimlerle kavram kanıtlama çalışmaları yürüttü. Workup'tan mezun girişimcilerin dörtte üçü girişimcilik ekosisteminde aktif olarak çalışmaya devam ediyor.

Workup 12. dönem mezunları

Branchsight: Çok lokasyonlu markalar için tüm satış noktalarının reklam stratejisinin merkezi bir sistem üzerinden yönetilmesini sağlayan dijital pazarlama platformu branchsight.

Korvo: Eğitim veren içerik üreticilerinin etkinlik, online kurs ve dijital ürünlerini sergilemesini, ödeme almasını ve operasyonlarını yönetmesini sağlayan SaaS e-ticaret platformu korvo.co.

Magfi: Telegram, Discord gibi mesajlaşma uygulamalarındaki topluluklara reklam verilmesini sağlayan reklam teknolojisi magfiads.

Shippn: Global kullanıcıların dünyanın her yerinden alışveriş yapabilmelerini sağlama misyonu ile yola çıkarak kurulmuş P2P e-ticaret sağlayıcısı shippn.

Trendbox: Perakende satış noktalarından kendine ait yazılım ve donanımları ile anlık olarak veriyi toplayan ve müşterilerine anlık ve aksiyona yönelik iç görü raporları sunan girişim trendbox.

Zuzzuu: Sektörel dikeylerde özelleşmiş yapay zeka teknolojisi ve yenilikçi özellik setiyle dijital satış ve pazarlama yapan şirketlerin müşterilerine kişiselleştirilmiş deneyimler sunarak gelirlerini artırmalarını sağlayan platform zuzzuu.

WorkupAgri 3. dönem mezunları

Ancient Greens: Oluşturduğu buğday çimi ekosisteminde insan ve çevre sağlığına saygı ile atalık tohumları gelişmiş gıda teknolojileriyle harmanlayarak katma değerli, sağlıklı ve kullanımı pratik ürünler üreten girişim ancientgreens.co

SoilBiom: Tarım sektöründe sürdürülebilirliği artırmak ve negatif çevresel etkileri azaltmak için bitki, toprak ve biyoçeşitlilik analizlerini temel alarak ürettiği özelleştirilmiş formüllerle çiftçilerin ve firmaların ihtiyaçlarına uygun mikrobiyal gübreler geliştiren etki girişimi soilbiom.com

Uptechlabs: Akıllı LED aydınlatma ve hidroponik bitki yetiştirme sistemleri ile istenilen aroma ve kalitede iki kat az enerji harcayarak yüzde 97 su verimliliği ile zirai ilaç kullanmadan bitki yetiştirme imkanı sunan girişim up-techlabs.com