İş Bankası'ndan Turizm Sektörüne Dijital Destek

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, bankanın iştiraki Softtech ile geliştirilen Turizm Dijital Platformu'nun yakın zamanda kullanıma sunulacağını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası, dünyanın farklı noktalarından gelen turizm profesyonellerini bir araya getiren 7. Antalya Turizm Fuarı'nın bir kez daha ana sponsorluğunu üstlendi.

Açıklamada fuardaki görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz, Türkiye ekonomisinin kalkınmasında özellikle döviz girdisi ve cari açık bakımından önemli sektörler arasında yer alan turizme stratejik önem verdiklerini aktardı.

Yılmaz, sektörün sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda dönüşümünü desteklemek için yenilikçi finansman modelleri, yeşil yatırımlar ve dijital çözümlerle turizmcilerin yanında olduklarını vurguladı.

Turizmcilere finansman kaynağı sağlamanın yanı sıra "bir yol arkadaşı ve çözüm ortağı" olmayı taahhüt ettiklerini aktaran Yılmaz, "2023 Kasım ayında sektöre 2 yıl içinde ilave 1 milyar dolar kaynak aktararak toplam aktarılan kaynakta 2 milyar dolar seviyesine ulaşacağımıza yönelik verdiğimiz sözümüzü, bu süre dolmadan yerine getirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin en çok turist ağırlayan ili olan ve turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya'nın istihdam, gıda, ulaşım ve hizmet sektöründe ülke ekonomisi için önemli bir katma değer oluşturduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"2026 sonuna kadar sektörde gerçekleşmesi beklenen 2,38 milyar dolar tutarındaki yeni otel ve renovasyon yatırımlarının finansmanına destek olabilecek finansal güçte ve kararlılıktayız. Yatırımlar bütçesinin yüzde 31'lik kısmı, yani yaklaşık 800 milyon doların Antalya'daki otel projelerinden oluşması, buradaki potansiyelin önemini ortaya koyuyor."

Yılmaz, turizmin Türkiye cari işlemler dengesine 2024 yılında 48,95 milyar dolar, 2025 Ağustos döneminde ise 32,7 milyar dolar net seyahat geliri katkısı sağladığını kaydetti.

Sektöre yönelik geliştirdikleri platforma da değinen Yılmaz, "İştirakimiz Softtech ile geliştirdiğimiz, acentelere, otellere ve tur operatörlerine yönelik Turizm Dijital Platformu'nu birkaç hafta içerisinde sektörün kullanımına sunacağız." ifadelerini kullandı.