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İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Google'a 403 milyon avroluk ceza verdi

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İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), kullanıcıların konum verilerini AB kurallarına aykırı işlediği gerekçesiyle Google'a 403 milyon avro ceza verdi. DPC, Google'ın 6 ay içinde veri işleme faaliyetlerini mevzuata uygun hale getirmesini istedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) kişisel veri düzenleyici kurumu, kullanıcıların konum verilerini AB kurallarına aykırı biçimde işlediği gerekçesiyle Google'a 403 milyon avro para cezası verdi.

AB'de kişisel verilerin korunmasından sorumlu olan İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), Google Ireland Limited hakkında yürüttüğü soruşturmaya ilişkin nihai kararını açıkladı.

Buna göre, çeşitli Avrupa tüketici hakları kuruluşlarından gelen şikayetlerin ardından, 25 Mayıs 2018-4 Şubat 2020 dönemini kapsayan soruşturma kapsamında, Google'a kullanıcıların konum verilerini AB kurallarına aykırı şekilde işlediği gerekçesiyle 403 milyon avro ceza verilmesine karar verildi.

Google, "web uygulama etkinliği" ile "konum geçmişi"ndeki konum verilerinin işlenmesinin hukuka uygunluğu ve adilliği, "konum doğruluğu"ndaki kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuka uygunluk, adillik ve şeffaflık ilkelerine uyumu kanıtlayamaması ve bu üç özelliğin tümüne ilişkin şeffaflık yükümlülükleri nedeniyle cezaya çarptırıldı.

İrlanda DPC, Google'ın 6 ay içinde veri işleme faaliyetlerini mevzuata uygun hale getirmesini istedi.

İrlanda DPC, Google'ın Avrupa'daki merkezinin bu ülkede bulunması nedeniyle şirketin AB'deki kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından başlıca denetleyici otorite konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA
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