İrlanda, AB'den İsrail'in yasa dışı yerleşimleriyle ticaretin yasaklamasını istiyor

İrlanda Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Helen McEntee, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'in yasa dışı yerleşimleriyle ticareti sonlandırmasını istedi.

McEntee, AB ülkelerinin ticaret bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı girişinde açıklama yaptı.

Toplantıda, özellikle Orta Doğu'daki mevcut durum ve bunun genel ekonomik güvenlikleri üzerindeki etkisi bağlamında, genel Avrupa güvenliğine odaklanan görüşmeler yapacaklarına işaret eden McEntee, "Orta Doğu'daki mevcut durum elbette büyük bir endişe kaynağıdır. Benim ve sanırım hepimizin umudu, ateşkesin devam etmesidir, ancak ekonomilerimiz ve enerji güvenliğimiz üzerindeki olumsuz etkileri oldukça belirgindir." diye konuştu.

McEntee, Orta Doğu'da kalıcı barışı sağlamaya odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Gazze ve Batı Şeria'daki duruma ilişkin McEntee, "Bu hafta İsrail hükümetinin ve özellikle bir İsrail bakanının, uluslararası sularda yasa dışı olarak gözaltına alınan İrlandalı, Avrupalı ve uluslararası vatandaşlara karşı eylemlerini gördük. Bu, son aylarda ve hatta yıllarda gördüğümüz bir dizi eylemden sadece biri. İnanıyorum ki Avrupa'nın artık harekete geçmesi ve yanıt vermesi gerekiyor. Bu nedenle bugün, diğer meslektaşlarımla birlikte, AB Komisyonu'ndan yasa dışı yerleşim yerlerinden gelen ticareti yasaklayacak teklifler sunmasını talep edeceğim." ifadelerini kullandı.

McEntee, Avrupa düzeyinde harekete geçme ve uluslararası hukukun bu sürekli ihlallerine yanıt verme zamanı geldiğini sözlerine ekledi.

İsrail'in uluslararası sularda saldırarak alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'nda İrlandalı aktivistler de yer alıyordu.