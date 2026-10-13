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IRENA 2050'de 38,2 teravat yenilenebilir kapasiteye ihtiyaç olduğunu bildirdi

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IRENA'nın 2026 Dünya Enerji Dönüşümü Görünümü raporuna göre, yenilenebilir enerji kapasitesinin 2050'de 5,2 teravattan 38,2 teravata çıkarılması gerekiyor. 1,5 derece hedefi için 2026-2050'de yıllık yatırımın 10,3 trilyon dolara ulaşması ve şebekelerin güçlendirilmesi gerekiyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), küresel enerji dönüşümünün 1,5 derece hedefiyle uyumlu hale getirilmesi için yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması, elektrifikasyonun hızlandırılması ve elektrik şebekelerinin güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

IRENA'nın yayımladığı 2026 Dünya Enerji Dönüşümü Görünümü (WETO) raporuna göre, küresel kurulu yenilenebilir enerji kapasitesinin mevcut 5,2 teravattan 2050'de yaklaşık 38,2 teravata çıkarılması ve elektriğin nihai enerji tüketimindeki payının 2035'te yüzde 35'e, 2050'de ise yüzde 50'nin üzerine yükseltilmesi gerekiyor.

Yüzyılın ortasında elektrik üretiminin yüzde 80'inden fazlasının güneş ve rüzgardan elde edilmesi öngörülüyor.

Raporda, yenilenebilir enerji kapasitesindeki rekor büyümeye karşın elektrik şebekelerinin geliştirilmesinin yetersiz kaldığı, enerji talebinin arttığı ve enerji verimliliğindeki ilerlemenin hedeflenen seviyenin gerisinde olduğu belirtildi.

Elektrifikasyonun yanı sıra enerji depolama, şebeke esnekliği ve verimlilik yatırımlarının hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

Rapora göre, 1,5 derece senaryosunun uygulanması, mevcut eğilimlerin sürdüğü senaryoya kıyasla küresel ekonominin her yıl yüzde 1,1 daha fazla büyümesini sağlayabilir. Bu dönüşümün 2050'ye kadar toplamda yaklaşık 46 trilyon dolarlık ekonomik kazanç yaratması bekleniyor.

Söz konusu dönüşüm için 2026-2050 döneminde yıllık yatırım hacminin yaklaşık 10,3 trilyon dolara ulaşması gerektiği belirtilen raporda, hükümetlere bütünleşik enerji planlaması, elektrik şebekelerinin modernizasyonu, yatırım stratejilerinin güçlendirilmesi ve uluslararası işbirliğinin derinleştirilmesi çağrısı yapıldı.

Verimli, esnek enerji altyapısı vurgusu

Açıklamada görüşlerine yer verilen IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, yenilenebilir enerji kapasitesini artırmanın tek başına yeterli olmadığını belirterek, elektrifikasyona dayalı, verimli ve esnek yeni bir enerji sistemi altyapısının oluşturulması için reformlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

La Camera, elektrifikasyon, şebekeler, enerji depolama, esneklik ve enerji verimliliğinin dönüşümün yalnızca destekleyici unsurları olmadığını, sistemin temelini oluşturduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Temel mesele, enerji güvenliği, uygun maliyet, rekabet gücü ve toplumsal kabulü sağlarken dönüşümü 1,5 derece hedefiyle uyumlu tutmak için bu çözümleri gereken ölçekte ne kadar hızlı hayata geçirebileceğimizdir."

Kaynak: AA
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