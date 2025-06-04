İranlı Turistler Kurban Bayramı'nda Van'da Çifte Bayram Yaşattı

İranlı Turistler Kurban Bayramı'nda Van'da Çifte Bayram Yaşattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nı Van'da geçiren binlerce İranlı turist, alışveriş ve konaklamalarıyla esnafa büyük katkı sağladı. Turistler, kentin doğal güzelliklerini gezip eğlenirken, yerel ekonomide de hareketlilik yarattı.

Kurban Bayramı'nı Van'da geçirmeyi tercih eden binlerce İranlı turist, hem konaklama süreleri hem de yaptıkları alışverişle esnafa çifte bayram yaşattı.

Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan İranlılar, kent merkezinde yoğunluk oluşturdu. Hem alışveriş yapan hem de kentin doğal güzelliklerinin bulunduğu alanları gezen turistler, bayram öncesinde başlayan ekonomik hareketliliğin artmasını sağladı. Eğlence merkezlerinde tatilin keyfini yaşayan İranlı turistler, yaptıkları alışveriş ile esnafa çifte bayram yaşattı. Her tatilde olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da Van'a yoğun ilgi gösteren İranlı turistler, esnafın da yüzünü güldürüyor.

İranlı turistlerin Van'a olan ilgilerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Sabri Adiloğlu isimli esnaf, İranlıların Van'a gelişi ile birlikte çifte bayram yaşadıklarını ifade ederek, "İranlılar bizim için olmazsa olmazlardandır. Onların Van'a gelişi bizim de yüzümüzü güldürdü. Bizler de onları ilimizden mutlu bir şekilde göndermek için elimizden gelen hizmeti sunuyoruz. Bu duygularla tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

İranlı turistler ise bayram tatilini geçirmek için Van'a geldiklerini ifade ederek; gezmek, alışveriş yapmak ve eğlenmek için Van'ı tercih ettiklerini söylediler. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi, fiyatı yine de ucuz geldi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu

Pazarın gözdesi oldu! Her gören telefona sarıldı
Ünlü Şarkıcı Jessie J meme kanserine yakalandı

Ameliyat öncesi son konser! Ünlü isimden yürek burkan açıklama
CHP'li Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

Başkan tutuklandı, ilçenin yönetimi rakip partiye geçiyor
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Harbiye sahnesine uçarak geldi, 9 kiloluk elbisesiyle olay oldu
Sokak köpekleri parkta oynayan küçük çocuğa saldırdı

Köpeklerin elinde can çekişti, arkadaşları da vahşete şahit oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.