İran'dan Türkiye'ye gaz akışı 8 gün kesilecek

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada; 2-9 Ekim tarihleri arasında İran'dan Türkiye'ye gaz akışı olmayacağı ifade edildi. Planlı bakım çalışması nedeni ile yaşanacak kesintide arz-talep dengesinde bir sorun oluşmayacağı söylendi.

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada 2-9 Ekim tarihleri arasında planlı bakım çalışmaları kapsamında İran'dan doğalgaz teslimatı yapılamayacağı ilan edildi. Yaşanan teslimat kesintisi sebebi ile arz-talep dengesinde bir sorun oluşması beklenmediği ifade edildi.

8 GÜN BOYUNCA GAZ TESLİMATI YAPILAMAYACAK

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "İran-Türkiye Doğalgaz Boru hattında 02-09/10/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan planlı bakın-onarım çalışmaları nedeniyle, Gürbulak giriş noktasından iletim şebekemize 8 gün boyunca gaz teslimatı yapılamayacaktır" sözlerine yer verildi.

Öte yandan planlı bakım-onarım çalışmaları sırasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesi ile ilgili herhangi bir sorun öngörülmediği bilgisi verildi.