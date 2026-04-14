İran'da internet kesintisinin ekonomiye zararının günlük en az 30 milyon dolar olduğu iddia edildi

İran Ticaret Odası Bilgi Tabanlı Ekonomi Komisyonu Başkanı Afşin Kolahi, uluslararası internet erişiminin kesik olmasının ülke ekonomisine günlük 30 ila 40 milyon dolar doğrudan zarar verdiğini duyurdu. Dolaylı zarar ise yaklaşık 70 ila 80 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

İran'dan yayın yapan donya-e-eqtesad haber sitesine göre, Kolahi, İran Ticaret Odası'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, "İnternet kesintisinin günlük doğrudan zararı 30 ila 40 milyon dolar, dolaylı zararı yaklaşık 70 ila 80 milyon dolar civarında." dedi.

İranlı yetkili, söz konusu zararın günde 2 enerji santrali maliyetine denk olduğunu ve bu zararı (savaştan bağımsız) ülkenin kendi kendine verdiğini kaydetti.

İran'da uluslararası internet erişimi yakın geçmişte ilk olarak 28 Aralık 2025 tarihinde ekonomik sorunların tetiklediği ve rejim karşıtı gösterilere dönen sokak olaylarının başlamasıyla bir aydan fazla süre kesilmişti.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Seyyid Settar Haşimi, 26 Ocak 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, söz konusu kesintinin ülke ekonomisine günlük zararının 34 milyon 500 bin dolar civarında olduğunu söylemişti.

ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran'da 46 gündür uluslararası internet erişiminin bulunmadığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
