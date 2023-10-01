İran'da Kuraklık Nedeniyle Çölleşme Tehlikesi

İran Meclisi Tarım Komisyonu Başkanı Muhammed Cevad Askeri, ülkesinde son bir kaç yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle her yıl yaklaşık 1,5 milyon hektar arazinin çölleşmeyle karşı karşıya olduğunu söyledi. İran Ulusal İklim ve Kuraklık Krizi Yönetimi Merkezi Başkanı Ahad Vazife ise yağış miktarının azaldığını belirtti.

İran Meclisi Tarım Komisyonu Başkanı Muhammed Cevad Askeri, ülkesinde son bir kaç yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle her yıl yaklaşık 1,5 milyon hektar arazinin çölleşmeyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Askeri, konuya ilişkin bilgi verdi.

Askeri, "Ülkemizin arazileri son bir kaç yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle her yıl yaklaşık 1,5 milyon hektar çölleşiyor." dedi.

Söz konusu durumun tehlike arz ettiğini dile getiren Askeri, kuraklıkla etkin mücadelenin en önemli görevlerinden biri olduğunu kaydetti.

İran Ulusal İklim ve Kuraklık Krizi Yönetimi Merkezi Başkanı Ahad Vazife, 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkesinde son 50 yıldır yağış miktarının azaldığını, bu yıl mart ayında düşen yağmur miktarının geçen seneye oranla yüzde 16 azaldığını belirtmişti.