Irak, ülkedeki petrol limanlarının kapatıldığını açıkladı

Irak Basra Körfezi'nde bir petrol tankerinin patlaması sonucu, petrol limanları kapatıldı. 31 kişi kurtarılırken, kayıp arama çalışmaları devam ediyor. Saldırgan henüz tespit edilemedi.

Irak Basra Körfezi'nde iki petrol tankerinden birinin patlaması üzerine, petrol limanlarının kapatıldığı bildirildi.

Irak resmi haber ajansı INA'ya konuşan Irak Limanlar Genel Müdürü Farhan Fartusi, iki petrol tankerinden birinin patladığını ifade ederek 31 kişinin kurtarıldığını, kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Fartusi, patlamadan dolayı petrol limanlarının kapatıldığını ancak ticari limanların faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. Tankerlerden birinin Malta bayrağı taşıdığını kaydetti.

Saldırının kimin tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
