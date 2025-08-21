İpsala'da Biçerdöver Hasat Kontrolleri Yapıldı

Güncelleme:
Edirne'nin İpsala ilçesinde, üreticilerin hasat döneminde dane kayıplarını en aza indirmek ve yangın güvenliği konusunda bilgilendirmek amacıyla biçerdöver kontrolleri gerçekleştirildi. Teknik ekipler, yangın güvenliği için biçerdöverlerde yangın söndürme tüpü bulundurulmasının önemine dikkat çekti.

Edirne'nin İpsala ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından biçerdöver hasat kontrolleri gerçekleştirildi.

Hasat döneminde meydana gelebilecek dane kayıplarını en aza indirmek amacıyla teknik personel tarafından köylerde yapılan kontrollerde, üreticilere yangın güvenliği konusunda da hatırlatmalarda bulunuldu. Özellikle biçerdöverlerde en az iki adet yangın söndürme tüpü ile su tankeri bulundurulmasının önemine dikkat çekildi.

Yetkililer, hasat sezonunun güvenli ve verimli geçmesi için tüm üreticilerin gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurguladı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
