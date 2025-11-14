Haberler

Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "terörizmin finansmanı ve aklama" soruşturması kapsamında, Investco Holding ve aralarında halka açık iştiraklerin de bulunduğu 20 bağlı şirketine mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak atandı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturması kapsamında, Investco Holding çatısı altındaki 20 grup şirketine TMSF kayyum atandı.
  • Kayyum atanan şirketler arasında Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş., Verusa Holding A.Ş. ve Verusaturk Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı A.Ş. yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terörizmin finansmanı ve aklama suçları kapsamında yürüttüğü soruşturma kapsamında, Investco Holding çatısı altında faaliyet gösteren 20 grup şirketinin yönetimine TMSF kayyum olarak atandı.

Şirketlerde tutuklu yöneticiler, istifalar ve işleyişte yaşanan aksaklıklar nedeniyle ticari faaliyetlerin durma noktasına geldiği belirtildi.

İşte o 20 şirket:

1-) Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.

2-) Verusa Holding A.Ş.

3-) Verusaturk Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı A.Ş.

4-) İnnosa Teknoloji A.Ş

5-) Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

6-) Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

7-) Pan Teknoloji A.Ş.

8-) Şişli Enerji A.Ş.

9-) Ortaköy Enerji A.Ş.

10-) Standard Boksit A.Ş.

11-) Ata Elektrik Enerjisi A.Ş

12-) Galata Altın İşletmeleri A.Ş.

13-) Core Engage Yazılım Anonim Şirketi

14-) Zeroone Interactive Yazılım Anonim Şirketi

15-) Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.

16-) Uzertaş Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

17-) Rem Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı A.Ş.

18-) Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş.

19-) Probel Yazılım Ve Bilişim Sistemleri A.Ş.

20-) Vektora Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
