Bakan Kacır, "Bayraktar KIZILELMA"nın "kol uçuşu"nu değerlendirdi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, insanlı savaş uçaklarından çok daha kabiliyetli ve maliyet etkin olan insansız savaş uçaklarının, otonom ve sürü halinde yaptıkları görevlerle savaş sahasında "oyun değiştirici" olacağını belirtti.

Bayraktar KIZILELMA'nın akıllı filo otonomisi kabiliyetine yönelik test uçuşunda, "dünya havacılık tarihinde ilk kez", iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu yaptı.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın paylaşımını da alıntılayarak, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Havacılıkta yeni çağın kapılarını Türklerin açtığının altını çizen Kacır, şunları kaydetti:

"İnsanlı savaş uçaklarından çok daha kabiliyetli ve maliyet etkin olan insansız savaş uçakları, otonom ve sürü halinde yaptıkları görevlerle savaş sahasında oyun değiştirici olacak. Dengeler değişecek, her şey yeniden başlayacak."