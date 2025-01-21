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İnsan Odaklı Teknoloji Yaklaşımı Vurgusu

İnsan Odaklı Teknoloji Yaklaşımı Vurgusu
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Asset Gümrük Müşavirliği'nden Emrullah Yardımcı, yapay zeka ve robotik teknolojilerin insan merkezli bir yaklaşımla ele alınmasının önemini vurgulayarak, bu dönüşümlerin toplumsal ve bireysel etkilerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Teknolojik gelişmelerin insan odaklı bir yaklaşımla ele alınmasının önemini vurgulayan Asset Gümrük Müşavirliği İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrullah Yardımcı, yapay zeka ve robotik teknolojilerin oluşturduğu dönüşümlerin, insanın fark oluşturacak potansiyelini destekleyecek şekilde yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Teknolojinin iş süreçlerini kolaylaştıran ve verimliliği artıran bir araç olduğunu belirterek bu gelişmelerin toplumsal ve bireysel etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Asset Gümrük Müşavirliği İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrullah Yardımcı, "Teknolojiyi sadece ekonomik kazanç aracı olarak görmek, uzun vadede daha büyük sorunlara yol açabilir. İnsan unsuru her zaman merkeze alınmalı" dedi.

Yardımcı, teknolojik tasarım süreçlerinde etik değerlere ve toplumsal faydaya öncelik verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Robotlar ve yapay zeka, iş yükünü hafifletebilir, ancak bunun insanın ruhsal ve toplumsal sağlığı üzerindeki etkilerini hesaba katmak zorundayız. Sürdürülebilir bir gelecek, etik bir teknoloji yaklaşımıyla mümkün olur" diye konuştu.

Teknolojiyi, insanın fark oluşturacak potansiyeli ve empati kurma becerilerini gölgelemek yerine bu yetenekleri destekleyecek şekilde kullanmanın önemine dikkat çeken Yardımcı, toplumun da bu dönüşüme uyum sağlaması için eğitilmesi gerektiğini söyledi. Yardımcı, "Teknoloji insan içindir; insan, teknoloji için değil. Bu dengeyi kuramazsak, elde edilen tüm kazanımlar geçici olacaktır" şeklinde konuştu.

Emrullah Yardımcı, Asset Gümrük Müşavirliği olarak, iş geliştirme süreçlerinde insan odaklı yaklaşımlar benimsediklerini ve teknolojiyi, bireysel mutluluk ve toplumsal fayda odaklı çözümlerle birleştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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