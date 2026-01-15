Haberler

İnşaat üretimi yıllık yüzde 22,3 arttı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, inşaat üretimi 2025 yılı Kasım ayında yıllık bazda yüzde 22,3 artış gösterdi. Aylık bazda ise üretim yüzde 0,1 azaldı. Bina inşaatı ve bina dışı yapıların inşaatı sektörlerinde artış devam ederken, özel inşaat faaliyetlerinde düşüş yaşandı.

İnşaat üretimi yıllık yüzde 22,3 artarken, aylık ise yüzde 0,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 22,3 arttı. İnşaatın alt sektörleri, incelendiğinde, Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 16,7 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 22,5 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 0,1 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,8 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
