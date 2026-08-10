Haberler

İnşaat Maliyet Endeksi Haziran'da Yıllık %28,66 Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksi Haziran'da aylık %0,45, yıllık %28,66 arttı. Malzeme endeksi aylık %1,68 artarken, işçilik endeksi %1,66 azaldı; yıllık bazda malzeme %27,78, işçilik %30,25 yükseldi.

İnşaat maliyet endeksi, 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,66 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,66 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,68 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,66 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,78 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,25 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 28,54 arttı, aylık yüzde 0,96 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,96 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,54 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,44 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,49 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,78 arttı, işçilik endeksi yüzde 29,87 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 29,06 arttı, aylık yüzde 1,15 azaldı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,15 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,06 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,57 azaldı, işçilik endeksi yüzde 2,26 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,79 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,61 arttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

Güney Amerika ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çekmeyin dedi, dinletemedi! Kadın hostesin kendisini çeken yolculara tepkisi viral oldu!

Kadın hostesin kendisini çeken yolculara tepkisi viral oldu!
Yunanistan planı suya düştü! Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi

Çete lideri, kız arkadaşının yanında enselendi
Bisikletli öğretmenin kahreden sonu: 2 otomobil peş peşe çarptı

Öğretmenin kahreden sonu: Ölüm, bisiklet üzerinde geldi
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu
Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye Tutaner'den yıllar sonra sürpriz haber

Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye'den yıllar sonra sürpriz var
Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu

Günlerdir aranıyordu! Ormanda ağaca asılı halde bulundu
Özkan Yalım'ın araçları satışa çıkardı! İşte 26 araba için istenen bedel

Özkan Yalım'ın araçları satışta! İşte 26 araba için istenen bedel