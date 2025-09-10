Haberler

İnşaat Maliyet Endeksi Yıllık %22,98 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Maliyet endeksi, bir önceki yıla göre %22,98 artış gösterirken, aylık olarak ise %1,41 yükseldi. Malzeme ve işçilik endekslerindeki artışlar dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. İnşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,41 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,98 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,79 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,72 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,98 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,00 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 22,81 arttı, aylık yüzde 1,21 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,21 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,81 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,55 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,61 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,90 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,35 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 23,51 arttı, aylık yüzde 2,06 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,06 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,51 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,53 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,12 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,21 arttı, işçilik endeksi yüzde 33,32 arttı. - İSTANBUL

