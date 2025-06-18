İnmemiş Testis Tedavisinde Gecikmenin Riskleri

Medipol Sağlık Grubu'ndan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Onur Danacıoğlu, yeni doğan erkek bebeklerde sıkça görülen inmemiş testis tedavisinde gecikmenin doğurganlığı olumsuz etkileyebileceğini ve testis kanseri riskini artırabileceğini belirtti.

Medipol Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, inmemiş testis, testislerin anne karnındaki gelişim sürecinde skrotuma inmemesi sonucu ortaya çıkıyor. Erkek çocuklarda en yaygın ürolojik problemler arasında yer alan bu durum, ileride ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Danacıoğlu, inmemiş testisin göz ardı edilmemesi gerektiğini, tedavideki gecikmenin çocukların ilerideki doğurganlığını olumsuz etkileyebileceği gibi kanser riskini de artırabileceğini kaydetti.

Danacıoğlu, inmemiş testis vakalarında ilk 6 ay içinde testisin kendiliğinden torbaya inebileceğini, ancak düzelme olmaması durumunda 1 yaşını geçen bebeklerde mutlaka tedaviye başlanması gerektiğini vurguladı.

Rahatsızlığın kalıcı etkilerine karşı uyarıda bulunan Danacıoğlu, "En geç 18. aya kadar bekliyoruz. Bu süreç içinde tedavi edilirse hem ileride sperm üretimi hem de testis kanseri riski açısından çok daha olumlu sonuçlar alıyoruz. İnmemiş testis tedavisinde günümüzde ilk tercih edilen yöntem cerrahi oluyor. Orşiopeksi adı verilen bu ameliyatta, kasık bölgesinden küçük bir kesiyle testis bulunarak skrotuma indiriliyor ve sabitleniyor. Önceki yıllarda uygulanan hormon tedavileri ise artık bilimsel veriler ışığında önerilmiyor." ifadelerini kullandı.

Danacıoğlu, özellikle iki taraflı inmemiş testis vakalarında kısırlık riski yüzde 40'a kadar çıkabildiğinin altını çizerek, "Bu hastalarda testis kanseri riski 4 ila 10 kat daha fazla. Ergenlik sonrasında gelen vakalarda testisi torbaya indirmek yerine almak zorunda kalabiliyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

Tanı sürecinde ilk olarak fizik muayenenin uygulandığı bilgisini paylaşan Danacıoğlu, testisin elle hissedilmemesi durumunda ultrasonografi ve gerekirse MR görüntüleme yöntemlerinin kullanıldığını aktardı.

Danacıoğlu, testisin bulunamaması durumunda ise tanısal laparoskopi ile cerrahi keşif yapıldığına dikkati çekerek, "Eğer ebeveynler çocuklarında testislerden birinin torbada olmadığını fark ederse, zaman kaybetmeden bir üroloji uzmanına başvurmaları büyük önem taşıyor." ifadelerine yer verdi.