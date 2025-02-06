Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti
Şehit binbaşının son görüntüleri duygulandırdı

Şehit binbaşının son görüntüleri

İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Merkez Bankası beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. İngiltere Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puan indirerek yüzde 4.50'ye çekti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), ocak ayı faiz kararını açıkladı. BoE, politika faizini yüzde 4,75'ten çeyrek puan düşüşle yüzde 4,50'ye çekti. Piyasaların beklentisi de çeyrek puanlık indirim yönündeydi.

Banka aralıkta faizi serbest bırakmış; kasım ayında ise, 2020'den bu yana ikinci kez 25 baz puan indirim yapmıştı. BoE açıklamasında tahminlerin 2025 yılında bir veya iki faiz indirimine daha işaret etmeye devam ettiğini belirtti.

BANKA BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

BoE, 2025 büyüme tahminini yüzde 1,5'ten yüzde 0,75'e indirdi. İngiltere ekonomisinin 2024 dördüncü çeyrekte yüzde 0,1 daraldığı tahmin edildi. İngiltere Merkez Bankası, enflasyonun yaz aylarında yüzde 3,7 ile tavanı gördüğünü kaydetti.

İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda hemen kaptı
img

Avrupa'dan Şara'ya ilk tebrik telefonu
img

Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Dr. Ekrem Teymur: SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"
6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü
Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda hemen kaptı
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Citi bank altın tahminini yükselttiğini duyurdu

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.