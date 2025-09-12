Haberler

İngiltere Ekonomisi Temmuzda Büyüme Kaydedemedi

İngiltere ekonomisi, sanayi üretimindeki düşüş nedeniyle temmuz ayında büyüme kaydedemedi. ONS verilere göre, GSYH haziran seviyesinde kalırken, hizmet ve inşaat sektörleri ise sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 0,2 büyüme gösterdi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) temmuz ayına ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) temmuzda sanayi üretimindeki zayıflık nedeniyle haziran seviyesinde kaldı.

Temmuzda hizmet ve inşaat sektörü sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 0,2 büyürken, imalat yüzde 0,9 daraldı.

Ekonomi haziranda yüzde 0,4 büyümüş, mayısta da yüzde 0,1 daralmıştı.

İngiltere ekonomisi mayıs-temmuz dönemini kapsayan üç ayda, önceki üç aylık döneme göre ise yüzde 0,2 büyüdü. Aynı dönemde sanayi üretiminde ise yüzde 1,3'lük düşüş dikkati çekti.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
