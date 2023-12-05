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İngiltere'de Otomobil Satışları Kasım Ayında Arttı

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İngiltere'de kasım ayında otomobil satışları yüzde 9,5 artış gösterdi. Bu yılın kasım ayında trafiğe kayıt olan yeni otomobil sayısı 156 bin 525'e ulaştı. Yeni araç otomobil pazarı salgın öncesi seviyelerine yaklaştı.

İngiltere'de otomobil satışlarının kasım ayında yüzde 9,5 artış kaydettiği bildirildi.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'ndan (SMMT) yapılan açıklamada, ülkede bu yılın kasım ayında trafiğe kayıt olan yeni otomobil sayısının 156 bin 525'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede bu yılın kasım ayı trafiğe kayıt olan yeni otomobil sayısının, son 4 yılın sadece kasım ayları dikkate alındığında en yüksek seviyesine ulaştığı, yeni araç otomobil pazarının yaklaşık 2019'daki salgın öncesi seviyesini yakaladığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes ise "Britanya'nın yeni otomobil pazarı, en yeni ve en çevreci yeni araçlara yatırım yapan şirketlerinin desteğiyle toparlanmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

SMMT açıklamasında ülkede bu yılın kasım ayında en çok tercih edilen otomobilin 4 bin 298 adet ile Ford Puma olduğu, onu 4 bin 185 adet ile Vauxhall Corsa ve 4 bin 116 adet ile Nissan Qashqai'nin takip ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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