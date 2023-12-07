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İngiltere'de Konut Fiyatları Yüzde 0,5 Arttı

7 Aralık 2023 14:14 Son Güncelleme: 14:16 Abone Ol

İngiltere'de konut fiyatları, bu yılın kasım ayında yüzde 0,5 artış kaydetti. Halifax tarafından yapılan açıklamada, ortalama bir konut fiyatının 283 bin 615 sterline yükseldiği belirtildi. Ülkede konut fiyatlarındaki artışın kronikleşen konut sıkıntısından kaynaklandığı ifade edildi.