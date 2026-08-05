Haberler

İngiltere hizmet PMI 3 ay sonra büyüme bölgesinde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'de hizmet Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 3 ay sonra ilk kez büyüme bölgesine geçerek temmuzda 52,1 puan oldu.

İngiltere'de hizmet Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 3 ay sonra ilk kez büyüme bölgesine geçerek temmuzda 52,1 puan oldu.

S&P Global, İngiltere'nin temmuz ayına ilişkin hizmet PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet PMI 3 ay sonra ilk kez büyüme bölgesi olan 50 puanın üzerine çıkarak temmuzda 52,1 puan oldu. Hizmet PMI haziranda 48,8 puan seviyesinde kaydedilmişti.

Hizmet sektörü aktivitesindeki artışta, azalan enflasyonist baskılar ve güçlenen talep etkili oldu.

İngiltere'deki hizmet sağlayıcılar da piyasada genel bir iyileşme olduğunu ve yeni iş hacimlerinin arttığını raporladı.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Tim Moore, verilere ilişkin değerlendirmesinde, temmuzda artan tüketici harcamaları ve teknoloji hizmetlerine yönelik güçlü talebin genel iş faaliyetlerini canlandırmaya yardımcı olduğunu belirterek, piyasa koşullarının daha elverişli hale gelmesiyle yeni iş hacimlerinin de 5 ay sonra ilk kez artış gösterdiği bilgisini paylaştı.

Ancak sektördeki büyüme hızının tarihsel eğilime kıyasla hala durgun seyrettiğini kaydeden Moore, "Müşteriler arasında riskten kaçınma eğiliminin azaldığına dair bazı işaretler görülse de, birçok firma büyüme eğilimlerini sınırlayan faktörler olarak jeopolitik belirsizlikleri ve Orta Doğu'daki çatışmayı gösterdi. Faaliyet ve yeni işlerdeki toparlanma, personel sayısındaki düşüşü engelleyemedi. İş kayıpları üst üste 22 aydır devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Detaylar ortaya çıktı: İşte 'Çerçeve yasa' kanun teklifinin kapsamı

Meclis'teki tarihi yasadan ilk detaylar! 6 ay süre verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah İstanbul'da! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak

Salah İstanbul'da! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle Çeşme'de aşka geldi

13 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi
Evinde elektrik akımına kapılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Ölüm onu evinde yakaladı! Akıma kapılan talihsiz kadın can verdi
Diyarbakır'da telefon dükkanında silahlı saldırı: 2 yaralı

Yaraladığı kişiye geri dönüp yeniden ateş etti
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı

Olaylı seçim! CHP'liler AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Salah karşılamasında ilginç anlar! Galatasaray formasını çıkarttırdılar

Salah karşılamasında ilginç an! Formayı giydiğine pişman oldu
Ünlüler operasyonundan istismar çıktı! Telefonundaki rezillikler mide bulandırdı

Ünlüler operasyonundan istismar çıktı! Mide bulandıran detaylar