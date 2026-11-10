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İngiltere'de 'Hazırlıklı Ol' sonrası 10 günde el dezenfektanı satışı yüzde 83 arttı

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İngiltere'de hükümetin 22 Ekim'de başlattığı 'Hazırlıklı Ol' kampanyasının ardından geçen 10 günde el dezenfektanı satışları yüzde 83, şişe su satışları yüzde 67 arttı. Pazar araştırması verilerine göre temel ürün stoklarındaki bu artış panik alışverişi anlamına gelmiyor.

İngiltere'de hükümetin "Hazırlıklı Ol" kampanyasını başlatmasının ardından tüketicilerin temel ihtiyaç ürünleri stokunu artırdığı ancak "panik alışverişi" yapmadığı belirtildi.

İngiltere hükümeti, 22 Ekim'de halka, aşırı hava olayları, siber saldırılar ve devlet kaynaklı güvenlik tehditlerine karşı en az 3 gün yetecek kadar gıda ve su stoku yapmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

Tüketici davranışlarındaki ana eğilimleri ölçümleyen pazar araştırma şirketi Worldpanel by Numerator verilerine göre, 1 Kasım 2026'da sona eren 4 haftalık dönemde İngiltere'de market satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artış gösterdi.

Bu dönemde gıda enflasyonu ise önceki 4 haftalık dönemdeki yüzde 2,5 seviyesinden yüzde 2,6'ya yükseldi.

Hükümetin "Hazırlıklı Ol" (Be Ready) kampanyasını başlatmasının ardından geçen 10 günde temel ihtiyaç ürünlerinin satışlarında artış görüldü.

El dezenfektanı satışları söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 yükselirken şişe su satışları yüzde 67, konserve ve kavanoz ürünlerinin satışları ise yüzde 37 arttı.

Kampanyanın ardından her gün konserve et satın alan kişi sayısı yüzde 43 arttı. Bu, günde yaklaşık 400 bin ek tüketiciye karşılık gelirken, satın alınan ürünlerin ambalaj ağırlığı cinsinden miktarı yaklaşık 500 gramda kaldı.

Worldpanel by Numerator Perakende ve Tüketici Araştırmaları Başkanı Fraser McKevitt, tüketicilerin "Hazırlıklı Ol" kampanyasını dikkate aldığını ancak bunun panik alışverişi anlamına gelmediğini söyledi.

Ekim ayında hanelerin üçte birinden azının şişe su satın aldığına dikkat çeken McKevitt, artışın tüketicilerin alışveriş arabalarını aşırı miktarda ürünle doldurmasından değil, daha fazla kişinin hükümetin kontrol listesinde önerilen ürünleri haftalık alışverişine eklemesinden kaynaklandığını belirtti.

McKevitt, bu durumun da hükümetin hanelerden beklediği davranışla örtüştüğünü ifade etti.

Kampanya kapsamında vatandaşlara, kişi başına günlük 3 litre olmak üzere 3 gün için toplam 9 litre içme suyu, bozulmayan gıda ürünleri, ilk yardım malzemeleri, el feneri, battaniye, nakit para ve pilli radyo bulundurmaları tavsiye edilmişti.

Acil durumlarda elektrik, su, telefon ve internet hizmetlerinin kesintiye uğrayabileceği, tedarik zincirlerinde de aksaklıklar yaşanabileceği ifade edilmişti.

Kaynak: AA
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