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İngiltere'de yıllık enflasyon haziranda beklentilerin altında kaldı

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İngiltere'de yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,6'ya gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Mart 2025'ten beri en düşük seviye olarak kaydedilen bu oran, enerji ve gıda fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle gerçekleşti. Aylık enflasyon ise yüzde 0,1 olurken, hizmet sektörü enflasyonu yavaşladı.

İngiltere'de yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,6 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, ülkede yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,6 olarak hesaplandı. Beklenti, yıllık enflasyonun yüzde 2,7 olacağı yönündeydi. Enflasyon mayısta yüzde 2,8 hesaplanmıştı.

Böylece haziranda ölçülen yüzde 2,6'lık yıllık enflasyon Mart 2025'ten beri görülen en düşük seviye oldu.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,6 ile yatay seyir izlerken, hizmet sektörü enflasyonu mayıstaki yüzde 3,7 seviyesinden haziranda yüzde 3,6 seviyesine yavaşladı.

İngiltere'de aylık enflasyon ise yüzde 0,1 oldu. Aylık enflasyona en büyük aşağı yönlü katkı ulaşım ve gıda fiyatlarındaki düşüşten geldi.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, haziranda gıda fiyatlarının yanı sıra giyim sektöründeki fiyatların da azaldığını belirterek, petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle ham madde maliyetlerinin ocak ayından beri ilk kez gerilediğini ifade etti.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
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