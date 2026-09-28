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İngiltere'de dizel litre fiyatı 1,99 sterlini aşarak rekor seviyeye çıktı

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İngiltere'de dizelin litre fiyatı Hürmüz Boğazı'ndaki tedarik kesintisi nedeniyle 1,99 sterlini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. RAC yetkilisi Simon Williams, ortalama depo maliyetinin 110 sterline ulaştığını ve maliyetlerin tüketicilere yansıyacağını söyledi.

İngiltere'de dizelin litre fiyatı 1,99 sterlini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

İngiliz Otomobil Derneğinden (RAC) yapılan açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı'ndaki tedarik kesintisi nedeniyle petrol arzındaki daralma ve fiyatlardaki artış, akaryakıt fiyatlarına belirgin şekilde yansıyor.

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle İngiltere'de dizel fiyatları litre başına 1,99 sterlini (1 sterlin 99,18 peni) aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Söz konusu fiyatlar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından 2022'de yaşanan enerji krizindeki seviyeleri geride bıraktı.

RAC Politikalar Başkanı Simon Williams, fiyatlara ilişkin değerlendirmesinde, ortalama bir aile otomobilinin deposunu doldurmanın maliyetinin artık yaklaşık 110 sterline ulaştığını ve bunun savaşın başlangıcına kıyasla 31 sterlinlik bir artış anlamına geldiğini kaydetti.

Dizel fiyatının daha önce görülmemiş yeni bir seviyeye ulaştığına dikkati çeken Williams, "Bu durum yalnızca sürücülerin akaryakıt istasyonlarında daha fazla ödeme yapması anlamına gelmiyor, dizel kamyon ve minibüslere bağlı mal veya hizmetleri satın alan herkes de bundan etkileniyor. Kuşkusuz, bu artan maliyetler tüketicilere yansıtılacak. Benzin fiyatları da yükseliyor. Bu olağanüstü yüksek fiyatlar, İngiltere'nin kendi kıyılarından çok uzakta meydana gelen olaylara ne kadar açık olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Akaryakıt istasyonlarındaki fiyatların gerilemesi için petrol fiyatlarının birkaç gün değil, birkaç hafta boyunca sürekli olarak düşük seyretmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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