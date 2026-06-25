Haberler

İngiltere'de rekor hava sıcaklıkları nedeniyle üst üste üçüncü gün kırmızı alarm verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'de rekor sıcaklıklar nedeniyle üst üste üçüncü gün kırmızı alarm verildi. 36 dereceyle en yüksek haziran sıcaklığı kaydedilirken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

İngiltere'de rekor seviyeye ulaşan sıcaklar nedeniyle üst üste üçüncü gün kırmızı alarm verildi.

Ülkede yüksek sıcaklıklar 21 Haziran'dan itibaren etkili olurken, dün yaklaşık 36 dereceyle en yüksek haziran ayı sıcaklığı kayıtlara geçti.

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), 24 ve 25 Haziran'ın ardından 26 Haziran için de kırmızı alarm verdi. Böylece, İngiltere tarihinde ilk kez aşırı sıcaklar için üst üste 3 gün kırmızı alarm verilmiş oldu.

Met Office Baş Meteoroloğu Andy Page, olağanüstü sıcak ve nemli hava dalgasının İngiltere'de biraz daha uzun süre etkisini sürdüreceğini belirterek, ülkenin bazı bölgelerinde gündüz maksimum sıcaklıklarının 36 dereceyi aşabileceğini ifade etti.

Dün, İngiltere'nin güneydoğusundaki şehirlerden Sussex'in batısındaki Wiggonholt bölgesinde sıcaklıklar 35,8 dereceye ulaşmış ve bu seviye, ülkede kayıtlara geçen en yüksek haziran sıcaklığı olmuştu.

Aşırı sıcaklıkların etkisiyle birçok metro ve tren seferinde iptaller ile geniş çaplı aksamalar yaşanmış ve gerek olmadığı sürece seyahat edilmemesi önerilmişti.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altındaki düşüş durdurulamıyor! Çeyrek altının fiyatını görenler şaşkın

Çeyrek altının güncel fiyatını görenler şaşkın
Ünlü Türk maden suyu marketlerden toplatılıyor! İsviçre'de 'Tüketmeyin' uyarısı yapıldı

Ünlü Türk maden suyu toplatılıyor! "Tüketmeyin" uyarısı yapıldı
NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da kapatılacak yolların listesi belli oldu

Valilik listeyi yayınladı! Hepsi kapatılacak
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada

20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Meydanda toplanan binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı

Kent meydanında dikkat çeken anma töreni! Binlerce kişi toplandı
Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü

Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
Galatasaray'ı reddeden milli futbolcu kararını verdi! Yeni sözleşme imzalıyor

Galatasaray'ı reddeden milli futbolcu kararını verdi