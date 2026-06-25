İngiltere'de rekor hava sıcaklıkları nedeniyle üst üste üçüncü gün kırmızı alarm verildi

İngiltere'de rekor seviyeye ulaşan sıcaklar nedeniyle üst üste üçüncü gün kırmızı alarm verildi.

Ülkede yüksek sıcaklıklar 21 Haziran'dan itibaren etkili olurken, dün yaklaşık 36 dereceyle en yüksek haziran ayı sıcaklığı kayıtlara geçti.

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), 24 ve 25 Haziran'ın ardından 26 Haziran için de kırmızı alarm verdi. Böylece, İngiltere tarihinde ilk kez aşırı sıcaklar için üst üste 3 gün kırmızı alarm verilmiş oldu.

Met Office Baş Meteoroloğu Andy Page, olağanüstü sıcak ve nemli hava dalgasının İngiltere'de biraz daha uzun süre etkisini sürdüreceğini belirterek, ülkenin bazı bölgelerinde gündüz maksimum sıcaklıklarının 36 dereceyi aşabileceğini ifade etti.

Dün, İngiltere'nin güneydoğusundaki şehirlerden Sussex'in batısındaki Wiggonholt bölgesinde sıcaklıklar 35,8 dereceye ulaşmış ve bu seviye, ülkede kayıtlara geçen en yüksek haziran sıcaklığı olmuştu.

Aşırı sıcaklıkların etkisiyle birçok metro ve tren seferinde iptaller ile geniş çaplı aksamalar yaşanmış ve gerek olmadığı sürece seyahat edilmemesi önerilmişti.