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İngiltere'de Şiddetli Kuraklık Sürüyor

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İngiltere'de bu ayın ilk 11 gününde uzun vadeli ortalama yağış miktarının yüzde 6'sı kaydedilirken, ülke çapında şiddetli kuraklık koşulları devam ediyor.

İngiltere'de bu ayın ilk 11 gününde uzun vadeli ortalama yağış miktarının yüzde 6'sı kaydedilirken, ülke çapında şiddetli kuraklık koşulları devam ediyor.

İngiltere Çevre Ajansının verilerine göre, ülkede ağustosun ilk 11 gününde sadece 4 milimetre yağış görüldü.

Bu miktar, İngiltere'de uzun vadeli ortalama yağış miktarının yüzde 6'sına karşılık geldi.

İngiltere'de oldukça düşük yağış rejimi 17-23 Haziran haftasından beri devam ediyor.

Bu yıl 5 farklı sıcak hava dalgasının yaşandığı ülkede, temmuz kayıtlardaki en kurak ay olarak açıklanmıştı. Temmuzdaki 7 milimetre yağış, uzun vadeli ortalama miktarın yüzde 10'u seviyesinde ölçülmüştü.

İngiltere Çevre Ajansı, hafta başında Londra'nın tamamı dahil olmak üzere ülkenin yüzde 71,3'ü için resmen kuraklık şartlarının hakim olduğunu ilan etmişti.

Kaynak: AA
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