Haberler

ING Türkiye yatırım fonu işlemlerini dijitalde kolaylaştırıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ING Türkiye, ING Mobil'e eklediği yeni özelliklerle bankacılık ve yatırım deneyimini daha zahmetsiz ve kolay hale getiriyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Mobil, kullanıcıların yatırımlarını kolayca takip edebildiği, fonların performanslarını karşılaştırabildiği ve bilinçli yatırım kararları almasına destek olan kapsamlı bir platform olarak konumlanıyor.

Bu kapsamda ING Mobil ile kullanıcılar, yatırım fonlarının dönemsel performanslarını, risk seviyelerini ve varlık dağılımlarını tek ekrandan detaylı biçimde inceleyebiliyor.

Kullanıcılar fon getirilerini dolar, avro ve altın getirileriyle karşılaştırılabiliyor ve portföylerindeki fonların getiri ile stopaj detaylarına ulaşabiliyor. "Fon Getiri Karşılaştır" özelliği sayesinde seçilen fonların performansları grafikler üzerinden kolayca kıyaslanarak yatırım kararlarına destek sağlanıyor. Kullanıcılar, ayrıca oluşturdukları takip listeleri ile favori fonlarını yakından izleyebiliyor.

Bu kapsamda Ak Portföy, Garanti Portföy, TEB Portföy, Yapı Kredi Portföy ve Türkiye'nin en büyük bağımsız portföy yönetim şirketi Azimut Portföy ile işbirliği yapan ING, her yatırım tarzına uygun geniş bir fon yelpazesi sunuyor.

Bu fonlara yatırım yapan ING müşterileri, günlük faiz sunan Turuncu Hesap'larında ek faiz avantajı elde ediyor. Ayrıca ING, Türkiye'de Z kuşağına özel ilk yatırım fonu olan "GNZ fonu" ile genç müşterilerinin tasarruf bilincini artırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak

Fenerbahçe seçime gidiyor! Sadettin Saran adaylık kararını verdi
Adaylığını açıkladı! İşte Saran'ın koltuğuna ilk talip

Seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı

Görüntü bugün çekildi! “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaybettiği oğluna cenazede veda etti, sonrasında gözaltına alındı

Kaybettiği oğluna cenazede veda etti, sonrasında gözaltına alındı
İnfial yaratan görüntü! Kalabalık grup küçük kızı linç etti, çevredekiler tezahürat yaptı

Kalabalık grup küçük kızı linç etti çevredekiler tezahürat yaptı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı

Halk diken üstünde! Kent merkezine inip çok sayıda kişiyi yaraladı
Herkes merak ediyordu! Tedesco'nun neden kovulduğu ortaya çıktı

Neden kovulduğu ortaya çıktı
Kaybettiği oğluna cenazede veda etti, sonrasında gözaltına alındı

Kaybettiği oğluna cenazede veda etti, sonrasında gözaltına alındı
Kilolarca altın, valiz valiz para taşıyorlardı! Aşiretten yeni karar

Bu görüntüler tarih oluyor
Şüphelileri POS cihazındaki 'kağıt bitti' yazısı ele verdi! İçinden çıkan herkesi şoke etti

"Kağıt bitti" yazısı polisi harekete geçirdi! İçinden çıkan şoke etti