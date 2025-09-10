ING Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması Sonuçları Açıklandı

ING Türkiye, Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın 2025 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Tasarruf sahipliği oranı yüzde 54 seviyesinde gerçekleşti. Tasarruf sahibi kitle incelendiğinde, 18-24 yaş grubunda iki çeyrektir süren gerilemenin sona erdiği ve önceki çeyreğe göre 5 puan artışla tasarruf sahipliği oranının yüzde 37'ye ulaştığı görüldü. Tasarruf sahipleri arasında düzenli birikim yapanların oranı yüzde 84 ile yüksek düzeyini sürdürdü.

ING Türkiye, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında finansal sağlığa katkıda bulunmak amacıyla 2011 yılından bu yana gerçekleştirdiği Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın 2025 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. NielsenIQ iş birliğiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, tasarrufu sahipliği oranı yüzde 54 seviyesinde gerçekleşti. Son dört çeyrektir benzer seviyede gerçekleşen bu oran, Türkiye genelinde her iki kişiden birinin tasarruf sahibi olduğunu ortaya koydu. Tasarruf sahibi kitle incelendiğinde, 18-24 yaş grubunda iki çeyrektir süren gerilemenin sona erdiği ve önceki çeyreğe göre 5 puan artışla tasarruf sahipliği oranının yüzde 37'ye ulaştığı görüldü. Tasarrufu olmayan yüzde 46'lık kesim içinde ise yakın zamanda tasarruf etmeyi planlayanların oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Tasarrufu olmayan 18-24 yaş grubunda ise yakın gelecekte tasarruf eğilimi yüzde 38 ile ortalamaya göre 13 puan daha yüksek iken önceki çeyreğe göre 4 puan artış gösterdi.

Tasarruf aracı tercihlerinde ilk sırada yüzde 35 ile yastık altı altın yer alırken, yüzde 28 ile yastık altı TL veya döviz ikinci sırada bulunuyor. 18-24 yaş grubu olan gençlerde hisse senetleri ve borsa yüzde 28 ile ortalamaya göre 9 puan daha yüksek, yastık altı tercihleri ise daha düşük.

Düzenli tasarruf yapabilenlerin oranı yüzde 84

Araştırmaya göre, tasarruf sahipleri arasında bu davranışı bir alışkanlık haline getiren ve düzenli tasarruf yapanların oranı yüzde 84 ile yüksek seviyesini korudu. Düzenli tasarruf edenlerin yüzde 31'i gelirinin yüzde 10'undan azını, yüzde 42'si ise gelirinin yüzde 10 ila yüzde 20'sini birikime ayırabiliyor. Tasarruf yapma gerekçeleri arasında yüzde 37 ile "geleceğe yatırım" ve yüzde 25 ile "beklenmedik durumlara karşı güvence" ilk iki sırada yer aldı. Aynı hanede başka bir bireyin de tasarruf yaptığını belirtenlerin oranı ise yüzde 19 ile son üç çeyrektir istikrarlı seyrini sürdürdü.

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tuğçe Bora Kılıç, "Veriler, tasarruf sahipliğinin istikrarlı biçimde devam ettiğini, gençlerin ise tasarruf sahipliğinde daha geride olsa da yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlandığını gösteriyor. Bu tablo, gençlerin tasarrufa yönelmesini destekleyecek yenilikçi araçlara olan ihtiyacı da ortaya koyuyor. Banka olarak biz de bu yaklaşımla ilerleyerek Türkiye'nin Z kuşağına özel ilk yatırım fonu ve Turuncu Genç Hesap'ı hayata geçirdik" dedi. - İSTANBUL