ING Türkiye, 2025'in İlk Yarısında 1,3 Milyar Lira Net Kar Elde Etti

ING Türkiye, 2025'in ilk yarısında 1,3 milyar lira net kar elde ederken, konsolide aktif büyüklüğü de 231,9 milyar liraya ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, yılın ilk yarısına ait konsolide finansal sonuçlarını paylaştı.

Toplam öz kaynak tutarı 21,9 milyar lira olarak gerçekleşen banka, yılın ilk yarısında Türkiye ekonomisine 133,2 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 160,1 milyar liralık kredi desteği sağladı. Bankanın mevduat büyüklüğü ise 148,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sürdürülebilirliği de stratejik öncelikleri arasında konumlandıran banka, sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisine 2 katından fazla talep toplayarak ve kısmen vade uzatarak, toplam 336 milyon dolar karşılığı tutarla yeniledi. Vadesi gelen mevcut işleme göre, yenileme oranı yüzde 168 olarak gerçekleşti.

Böylece ocak-haziran döneminde 1,3 milyar lira net kar elde eden ING Türkiye'nin konsolide aktif büyüklüğü de 231,9 milyar lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, yılın ilk yarısında finansal tablolarında sağlam bir performans sergilediklerini belirtti.

Yıl sonuna göre mevduatta yüzde 14, aktif büyüklüklerinde ise yüzde 17 artış kaydettiklerini aktaran Gökgöz, Türkiye ekonomisine sağladıkları kredi desteğini de yüzde 28 artırdıklarına dikkati çekti.

Gökgöz, dijital ve yenilikçi hizmetlerle bankacılığı zahmetsiz hale getirdiklerini vurgulayarak, "Müşterilerimize kazandıran dijital çözümlerimizle onların hayatlarındaki en büyük destekçilerinden biri olmayı hedefliyor, bu yaklaşımımızı yeni duyurduğumuz 'Aslan gibi banka arkanda' marka söylemimizle güçlendiriyoruz. Kazandıran dijital banka konumlamamızı destekleyen Turuncu Hesap ürünümüzle müşterilerimizin paralarının günlük faizle değerlenmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Müşteri bazında 2,1 milyonu aşkın kişiye ulaşan Turuncu Hesap'ta sundukları "Bitmeyen Hoş Geldin Faizi" yapısıyla müşterilerinin farklı bankacılık ürünlerine olan ilgisinin de arttığını vurgulayan Gökgöz, ayrıca Turuncu Hesap müşterilerinin yarısından fazlasının bir farklı ürünlerini daha kullandıklarının bilgisini paylaştı.

"Dalgalı piyasalarda güvenli bir yol sunmayı hedefliyoruz"

Aynı zamanda yatırım fonu dünyalarını zenginleştirdiklerine dikkati çeken Gökgöz, "Türkiye'de bir ilke imza atarak sadece Z kuşağına özel 'GNZ-Ak Portföy ING Z Kuşağı Fon Sepeti Özel Fonu'nu hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu yenilikçi fon ile genç yatırımcılara hem finansal bilinç kazandırmayı hem de dengeli bir portföy yapısıyla dalgalı piyasalarda güvenli bir yol sunmayı hedefliyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Gökgöz, sendikasyon işlemiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, gruplarının küresel deneyim ve uzmanlığını Türkiye'ye aktardıklarının altını çizdi.

ING Grubu olarak sürdürülebilir finansman işlemlerinde, Türkiye'de kurumsal bankacılık alanındaki aksiyon liderlerinden biri olmayı hedeflediklerine işaret eden Gökgöz, bu kapsamda, bankalarının beşinci sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisinin başarıyla yenilenmesinden mutlu olduklarını aktardı.

Gökgöz, bu işlemle sağlanan ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak kaynağın hem müşterileri hem de Türkiye ekonomisi açısından katkı sağlayacağına inandıklarına kaydetti.