İnegöl'de MODEF EXPO Uluslararası Mobilya Fuarı Başlıyor

Türkiye'nin önemli mobilya merkezlerinden olan Bursa'nın İnegöl ilçesi 14-18 Ekim'de bu yıl 53'üncüsü düzenlenecek MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nda, yerli ve yabancı sektör temsilcileri ile ziyaretçileri ağırlamaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 5 bin mobilya üreticisi ve 1000'in üzerinde mobilya mağazasına ev sahipliği İnegöl ilçesinde düzenlenecek MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'na 140 firma katılmak için başvuruda bulundu.

Perakende satış da yapılan fuarda birçok ülkeden aralarında sektör temsilcilerinin olacağı yaklaşık 30 bin ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban AA muhabirine, ilçenin 500 yıllık mobilya ve ahşap ustalığı imkanına sahip olduğunu söyledi.

İlçede yaklaşık 5 bin üreticinin yüzlerce mağazasının bulunduğunu anlatan Taban, "Burada '365 gün fuar' mantığıyla hizmet veriyoruz." dedi.

Alper Taban, fuarlar için kentteki firmaların da özel olarak hazırlandığına değinerek, şöyle konuştu:

"Burada ergonomik tasarımlarıyla beklentileri karşılayacak, modayı oluşturacak ürünler tasarlanıyor. Fiyatlar bakımında da herkese hitap edebilecek ürünlerimiz var. İnegöl yaklaşık 1,5 milyar dolarlık dış ticaret hacmi olan bir ilçe. Bu ihracat kalemlerinin içerisinde yüzde 51'i mobilya oluşturuyor."

Taban, her geçen yıl daha fazla ülkeye mobilya alanında ihracat gerçekleştirildiğine değinerek, şunları dile getirdi:

"Hem evlenecek çiftlere hem de ev yenileyenlere ve mağazacılara fuarımıza katılım çağrısı yapıyoruz. 36 bin metrekarelik fuar merkezimiz, 140 katılımcı firma var. Her biri birbirinden farklı, özellikle günümüzü karşılayacak 'akıllı mobilyalar' dediğimiz kavram da oluşmuş durumda. Bugün metal, elektronik aksam, cam gibi ya da son dönemlerde seramik ürünlerinin de mobilyayla buluştuğunu görebiliyoruz."

Taban, fuarların kent ekonomisine ciddi katkıları olduğunu, kent ve çevresindeki otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını da aktardı.

"Üreticilerimiz dört gözle fuarı bekliyor"

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan ise İnegöl mobilyasının fuarlarla birlikte kendini geliştirdiğini belirtti.

Fuarın yılda iki defa düzenlendiğini hatırlatan Ayhan, "Fuarlara yaklaşık 30 bin ziyaretçi geliyor. Bunların yaklaşık 2 bin 500'ü yurt dışından profesyonel alıcılar. Bu gelen ziyaretçilerimizin hepsi toptan satış yapan mağazalar, perakende müşteriler değil." diye konuştu.

Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı ile firmaların yeni modeller, yeni renkler ve tasarımlarla görücüye çıktığını ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Böylece mağaza sahipleri vitrinlerini yenilemek için bir fırsat buluyor. Fuarın güzel geçeceğini düşünüyorum çünkü çok sayıda arayan soran, gelmek isteyen var. Türkiye'nin en önemli mobilya fuarlarından biri İnegöl'de yapılıyor. Bu sene Orta Doğu'dan, Asya'dan, Afrika'dan, ABD'den bile ziyaretçimiz olacak. Uzak Doğu'dan her yerden ziyaretçimiz var. İnegöl, Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, Romanya ve Hollanda gibi ülkelerin arasında bulunduğu 175 ülkeye mobilya ihracatı yapıyor. Fuarımız İnegöl ekonomisinin bugünlere gelmesinin başlıca sebeplerindendir. Mobilya ihracatımız yıllık 850 milyon dolarları gördü. İnşallah bu artarak devam eder. Üreticilerimiz dört gözle fuarımızı bekliyor."