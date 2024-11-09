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Kasım ayında yapılan indirimlerle artan e-ticarette güvenlik riskleri had safhaya ulaşıyor

Kasım ayında yapılan indirimlerle artan e-ticarette güvenlik riskleri had safhaya ulaşıyor
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nca (KVKK), kasım ayında düzenlenen indirim kampanyalarından faydalanmak isteyenlere dolandırıcılık mağduru olmamaları için "kişisel verilerinizi koruyun" uyarısında bulunuldu.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), her yılın kasım ayında çeşitli isimlerle düzenlenen ve ağırlıkta internet üzerinden alışverişin yoğunlaştığı kampanya dönemlerinde alınabilecek bir dizi tedbirle, olası dolandırıcılık vakalarının önlenebileceğini bildirdi. Vatandaşların çevrim içi alışverişlerde dolandırıcılık mağduru olmamak için dikkat etmesi gereken hususlar şunlar:

BAĞLANTI ADRESİNE DİKKAT!

Kampanya mesaj ve bildirimlerinin orijinal kaynağından gelip gelmediği teyit edilmeli, alışveriş yapılacak internet sitesinin bağlantı adresinin doğruluğundan emin olunmalı.

Alışveriş yapılacak sitenin 3D güvenli ödeme yöntemi ile SSL sertifikasının bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metinleri gözden geçirilmeli.

GÜVENLİK İÇİN PÜF NOKTALARI

Ödeme esnasında fiziki kart bilgilerini kullanmak yerine sanal kart bilgileri tercih edilmeli. İşlemler mümkünse şahsi cihazlar üzerinden gerçekleştirilmeli, şüpheli işlemlere karşı şifre ve parolalar güncellenmeli.

Güvenliğinden emin olunmayan e-postalar açılmamalı, sahte bağlantılara ve sahte indirimlere karşı dikkatli olabilmek için işlem yaparken acele edilmemeli. Yapılacak işlemlerle ilgisi olmayan bilgiler istendiği takdirde sorgulayıcı olunmalı.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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