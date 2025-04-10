İmzalanan iş birliği protokolüyle 20 kadın hükümlü meslek sahibi olacak

Ankara Kalkınma Ajansı ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan İstihdam Garantili Meslek Kazandırma Programı Uygulanmasına Yönelik İş Birliği Protokolü çerçevesinde 20 kadın hükümlü meslek sahibi olacak.

Ankara Kalkınma Ajansı ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında denetimli serbestlik tedbiri altındaki kadınların mesleki beceriler kazanarak istihdama katılmalarını desteklemek amacıyla İstihdam Garantili Meslek Kazandırma Programı Uygulanmasına Yönelik İş Birliği Protokolü imzalandı. Ankara Kalkınma Ajansı binasında imzalanan protokolle ceza adalet sisteminin önemli unsurlarından biri olan denetimli serbestlik uygulamaları ile yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması, iyileştirme süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve suç tekrarının önlenmesi amaçlanıyor. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata kazandırılması, topluma entegrasyonları ve aile içindeki rollerinin güçlendirilmesinin de hedeflendiği protokol çerçevesinde ilk etapta 20 kadın hükümlü meslek sahibi olacak.

"İlk etapta 20 kadın hükümlüyü istihdam etmeyi planlıyoruz"

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, bu yılın 'Aile Yılı' olarak ilan edildiğini dile getirerek, "Ankara Kalkınma Ajansı olarak kadını merkezine alan istihdam garantili eğitim programlarına dönem dönem çıkıyoruz. Bugün çok kıymetli bir protokol imzalanacak. Çünkü Ankara Batı Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzle hükümlü kadınlarımıza bundan sonraki hayatlarında hem istihdam hem mesleki bilgilendirme konusunda çok güzel bir protokol imzalıyoruz. Her zaman kadınlarımızın yanındayız. Her zaman Ankara'nın yanındayız. İnşallah bu protokol bir iş birliğinin başlangıcı olur. İlk etapta 20 kadınımızı istihdam garantili eğitim programı çerçevesinde konfeksiyonda istihdam etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe ise iş birliği protokolü sonunda kadın hükümlülerin meslek kazanacağına vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Bu şekilde de topluma daha iyi bir şekilde rehabilite olup, topluma kazandırılmış olacaklar. Küçük bir başlangıç yaptık ama samimiyet var. Onu gördük, hissediyoruz. İnşallah küçük bir dere ırmağa, ırmaklar da denize ve okyanusa şeklinde çoğalıp gider diye ümit ediyoruz." - ANKARA